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Российского теннисиста со скандалом выгнали из турнира в Дубае

3 марта 2024 13:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Российского теннисиста со скандалом выгнали из турнира в Дубае
Рублев и судьи. Фото: Twitter/TimmyTebrows
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Выступающий в "нейтральном" статусе российский теннисист Андрей Рублев был удален из корта и турнира в Дубае за свое неадекватное поведение. Это произошло во время матча против представителя Казахстана Александра Бублика в полуфинале

Подробности инцидента в материале Новини.LIVE.

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Рублев находился на 5-й строчке рейтинга ATP и считался фаворитом этого противостояния. Но игра пошла по другому сценарию.

Первый сет Рублев сумел выиграть только на тай-брейке со счетом 7:4, но уже тогда появились первые признаки будущего нервного срыва: он делал постоянные выпады в адрес мешавших ему во время подачи трибун.

Вторая партия также прошла в напряженной борьбе, и снова теннисисты добрались до тай-брейка, однако на этот раз его выиграл Бублик.

Нервный срыв Рублева

Ключевой момент поединка случился в третьем сете, когда Рублев, уступая 5:6, внезапно набросился с образами на линейного арбитра, видимо, считая, что он не понимает русского языка, однако оказалось, что русским языком владеет другой лайнсмен, который, услышав нецензурную , обратился к главному арбитру и супервайзеру

В результате было принято решение о дисквалификации россиянина, а болельщики на трибунах отреагировали на его истерику свистом. Получив техническое поражение, Рублев потерял все призовые, которые он успел заработать по ходу турнира, и потерял набранные очки, которые будут стоить ему места в первой пятерке рейтинга.

В онлайн-рейтинге россиян уже опустился на 6-е место, пропустив вперед представителя Германии Александра Зверева.

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