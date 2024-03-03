Российского теннисиста со скандалом выгнали из турнира в Дубае

Рублев и судьи. Фото: Twitter/TimmyTebrows

Выступающий в "нейтральном" статусе российский теннисист Андрей Рублев был удален из корта и турнира в Дубае за свое неадекватное поведение. Это произошло во время матча против представителя Казахстана Александра Бублика в полуфинале

Подробности инцидента в материале Новини.LIVE.

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Рублев находился на 5-й строчке рейтинга ATP и считался фаворитом этого противостояния. Но игра пошла по другому сценарию.

Первый сет Рублев сумел выиграть только на тай-брейке со счетом 7:4, но уже тогда появились первые признаки будущего нервного срыва: он делал постоянные выпады в адрес мешавших ему во время подачи трибун.

Вторая партия также прошла в напряженной борьбе, и снова теннисисты добрались до тай-брейка, однако на этот раз его выиграл Бублик.

Нервный срыв Рублева

Ключевой момент поединка случился в третьем сете, когда Рублев, уступая 5:6, внезапно набросился с образами на линейного арбитра, видимо, считая, что он не понимает русского языка, однако оказалось, что русским языком владеет другой лайнсмен, который, услышав нецензурную , обратился к главному арбитру и супервайзеру

Russians are staying Russians everywhere. 🤡



Russian tenis star Andrey Rublev был запрещен от семифиналов турнира в Dubai для того, щоб усвідомити, как reported by Sky News.



Rublev lost control after his opponent, Kazakh tenis player Alexander Bublik, 1/2 pic.twitter.com/ABPY9BLPYy — Catfella 📯 🇺🇦🤝🇩🇪 (@SusanneM0905) March 3, 2024

В результате было принято решение о дисквалификации россиянина, а болельщики на трибунах отреагировали на его истерику свистом. Получив техническое поражение, Рублев потерял все призовые, которые он успел заработать по ходу турнира, и потерял набранные очки, которые будут стоить ему места в первой пятерке рейтинга.

В онлайн-рейтинге россиян уже опустился на 6-е место, пропустив вперед представителя Германии Александра Зверева.

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