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Ротань не зміг взяти до Японії оптимальний склад олімпійської збірної України

17 березня 2024 16:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ротань не зміг взяти до Японії оптимальний склад олімпійської збірної України
Руслан Ротань на пресконференції. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренерський штаб олімпійської збірної України не зможе розраховувати на всіх футболістів, які увійшли до заявки на матч із Японією. Наставник команди Руслан Ротань виставить на гру не найоптимальніший склад.

Українські футболісти не полетіли до Японії з різних причин, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

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У делегації олімпійської збірної України, яка вилетіла рейсом до Японії, відбулися зміни. Одразу декілька гравців не змогли приєднатися до команди Руслана Ротаня.

Олімпійська збірна України
Олімпійська збірна України після матчу Фото: УАФ

Хто не зіграє з Японією

Півзахисник "Динамо" Микола Михайленко, який виступає за "Олександрію" на правах оренди, травмувався у матчі з полтавською "Ворсклою". Максима Хланя ("Лехія"), Бориса Крушинського ("Полісся") та Євгена Пастуха ("Руха") викликали до молодіжної збірної України.

"Шахтар" делегував у команду лише одного гравця. Артем Бондаренко та Дмитро Криськів відновлюються від травм, тож до Японії відлетів лише Олексій Кащук.

У понеділок, 25 березня, олімпійська збірна України проведе товариський поєдинок із Японією.

Нагадаємо, Голанн обрав клуб, до якого перейде з "Манчестер Сіті".

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спорт
футбол
Руслан Ротань
Артем Бондаренко
Олімпійська збірна України

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