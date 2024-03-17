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Ротань не смог взять в Японию оптимальный состав олимпийской сборной Украины

17 марта 2024 16:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ротань не смог взять в Японию оптимальный состав олимпийской сборной Украины
Руслан Ротань на пресс-конференции. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб олимпийской сборной Украины не сможет рассчитывать на всех футболистов, которые вошли в заявку на матч с Японией. Наставник команды Руслан Ротань выставит на игру не оптимальный состав. 

Украинские футболисты не полетели в Японию по разным причинам, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке". 

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В делегации олимпийской сборной Украины, которая вылетела рейсом в Японию, произошли изменения. Сразу несколько игроков не сумели присоединиться к команде Руслана Ротаня. 

Олимпийская сборная Украины
Олимпийская сборная Украины после матча. Фото: УАФ

Кто не сыграет с Японией 

Полузащитник "Динамо" Николай Михайленко, который выступает за "Александрию" на правах аренды, травмировался в матче с полтавской "Ворсклой". Максим Хлань ("Лехия"), Борис Крушинский ("Полесье") и Евгений Пастух ("Рух") вызваны в молодежную сборную Украины.

"Шахтер" делегировал в команду только одного игрока. Артем Бондаренко и Дмитрий Крыськив восстанавливаются от травм, так что в Японию улетел только Алексей Кащук. 

В понедельник, 25 марта, олимпийская сборная Украины проведет товарищеский поединок с Японией. 

Напомним, Холанн выбрал клуб, в который перейдет из "Манчестер Сити". 

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спорт
футбол
Руслан Ротань
Артем Бондаренко
Олимпийская сборная Украины

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