Ротань назвав головну небезпеку для збірної України на Олімпіаді-2024

Руслан Ротань керує тренуванням Олімпійської збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Головний тренер Олімпійської збірної України Руслан Ротань прокоментував підготовку команди до першого матчу Ігор у Парижі. "Синьо-жовті" дебютують на турнірі поєдинком проти Іраку.

Ротань назвав головний недолік своєї команди в інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна".

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Наставник збірної України вкотре нагадав про те, що не зумів взяти на Олімпіаду до Парижа більшу частину гравців, які завоювали ліцензію на Ігри. Закордонні та навіть українські клуби не пустили на турнір деяких футболістів на чолі з Михайлом Мудриком, Анатолієм Трубіним та багатьма іншими.

Тренування збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

З чим Україна зіткнеться на Олімпіаді

Руслан Ротань заявив, що задоволений гравцями, які опинились у команді перед турніром. Він вважає, що кожен із них готовий представити імідж України на Олімпійських іграх.

Руслан Ротань спостерігає за роботою своїх підопічних. Фото: instagram.com/uafukraine/

Тренер запевнив, що команда добре підготувалася до ОІ-2024. Гравці повністю зосереджені на найближчому поєдинку, вони вивчили манеру гри збірної Іраку. "Синьо-жовтим" може завадити лише відсутність досвіду виступів на Олімпіаді.

"Ми вперше потрапили на ОІ, і легко не буде, ми це розуміємо. Я думаю, що збірна Аргентини є фаворитом нашої групи. Збірну Марокко теж можемо виділити. У збірної Іраку у складі 5 гравців із національної збірної й це показник", — пояснив Ротань.

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