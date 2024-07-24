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У Парижі оголосили терористичну загрозу напередодні старту Олімпіади-2024

24 липня 2024 15:32
Валерій Ковалевич - Редактор
У Парижі оголосили терористичну загрозу перед стартом Олімпіади-2024
Поліція біля стадіону "Парк де Пренс" у Парижі. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw
Валерій Ковалевич - Редактор

За декілька годин до старту першого турніру в рамках Олімпійських Ігор-2024 у Парижі оголошено терористичну загрозу. Поліція оточила підходи до стадіону "Парк де Пренс" та прилеглі вулиці.

Неподалік спортивної арени було виявлено підозрілу сумку, повідомляє BILD.

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Співробітники правоохоронних органів патрулюють вулиці Парижа через терористичну загрозу. Поліція підозрює, що в сумці, яка була виявлена поряд зі стадіоном "Парк де Пренс", може бути вибухівка.

Поліція у Парижі
Поліція патрулює Сену у Парижі. Фото: Reuters/Yves Herman

Посилені заходи безпеки у Парижі

Співробітники поліції повністю оточили вулиці, що прилягають до столичного стадіону. Мешканців просять не залишати свої будинки. Поки не відомо, скільки діятимуть спеціальні заходи щодо безпеки.

У середу, 24 липня, на "Парк де Пренс" у рамках олімпійського футбольного турніру пройде матч збірних Іспанії та Узбекистану. Пізніше ввечері на цій же арені зіграють команди Ізраїлю та Малі.

Заходи безпеки у день матчу збірної Ізраїлю були максимально посилені через те, що членам ізраїльської делегації загрожували розправою в електронних листах. Загалом витрати на безпеку спортсменів у 2024 році вдвічі перевищать витрати на Ігри в Токіо-2021.

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