У Парижі оголосили терористичну загрозу перед стартом Олімпіади-2024

У Парижі оголосили терористичну загрозу напередодні старту Олімпіади-2024
За декілька годин до старту першого турніру в рамках Олімпійських Ігор-2024 у Парижі оголошено терористичну загрозу. Поліція оточила підходи до стадіону "Парк де Пренс" та прилеглі вулиці.
Неподалік спортивної арени було виявлено підозрілу сумку, повідомляє BILD.
Співробітники правоохоронних органів патрулюють вулиці Парижа через терористичну загрозу. Поліція підозрює, що в сумці, яка була виявлена поряд зі стадіоном "Парк де Пренс", може бути вибухівка.
Посилені заходи безпеки у Парижі
Співробітники поліції повністю оточили вулиці, що прилягають до столичного стадіону. Мешканців просять не залишати свої будинки. Поки не відомо, скільки діятимуть спеціальні заходи щодо безпеки.
У середу, 24 липня, на "Парк де Пренс" у рамках олімпійського футбольного турніру пройде матч збірних Іспанії та Узбекистану. Пізніше ввечері на цій же арені зіграють команди Ізраїлю та Малі.
Заходи безпеки у день матчу збірної Ізраїлю були максимально посилені через те, що членам ізраїльської делегації загрожували розправою в електронних листах. Загалом витрати на безпеку спортсменів у 2024 році вдвічі перевищать витрати на Ігри в Токіо-2021.
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