У НОК назвали суму призових за медалі українців на Олімпіаді-2024

Легкоатлетка Ярослава Магучіх представить Україну на Олімпіаді у Парижі. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Українські спортсмени отримають солідні призові, якщо піднімуться на подіум на Олімпіаді в Парижі. Кожен успіх національної команди на ОІ-2024 буде принесе членам команди великі кошти.

Президент НОК України Вадим Гутцайт розкрив суму призових за медалі на Іграх у Парижі, повідомляє "Радіо Культура".

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Члени олімпійської збірної України поступово виїжджають до Парижа, де відбудуться Літні Олімпійські Ігри-2024. Національна команда вмотивована перед важливим турніром. У НОК вирішили підтримати спортсменів, які отримають призові у разі успішного виступу.

Ярослава Магучіх із медаллю. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Скільки українці зароблять на Олімпіаді

НОК затвердив різні суми гонорару за виступи "олімпійців" у Франції. Винагорода для українських атлетів дещо змінилася, порівняно з попередніми турнірами.

Фехтувальник Ольга Харлан з медаллю. Фото: instagram.com/olgakharlan/

За кожну золоту медаль українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів. Збільшилися виплати за срібну та бронзову нагороди. Друге місце на подіумі у Парижі допоможе спортсменам заробити 100 тисяч доларів. За третє місце виплатять 80 тисяч.

На Літній Олімпіаді-2024 збірну України представлять 138 атлетів у 22 видах спорту.

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