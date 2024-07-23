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Збірна України отримає призові за медалі на Олімпіаді — відома сума

23 липня 2024 11:02
Валерій Ковалевич - Редактор
У НОК назвали суму призових за медалі українців на Олімпіаді-2024
Легкоатлетка Ярослава Магучіх представить Україну на Олімпіаді у Парижі. Фото: instagram.com/rosya_dp/
Валерій Ковалевич - Редактор

Українські спортсмени отримають солідні призові, якщо піднімуться на подіум на Олімпіаді в Парижі. Кожен успіх національної команди на ОІ-2024 буде принесе членам команди великі кошти.

Президент НОК України Вадим Гутцайт розкрив суму призових за медалі на Іграх у Парижі, повідомляє "Радіо Культура".

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Члени олімпійської збірної України поступово виїжджають до Парижа, де відбудуться Літні Олімпійські Ігри-2024. Національна команда вмотивована перед важливим турніром. У НОК вирішили підтримати спортсменів, які отримають призові у разі успішного виступу.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх із медаллю. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Скільки українці зароблять на Олімпіаді

НОК затвердив різні суми гонорару за виступи "олімпійців" у Франції. Винагорода для українських атлетів дещо змінилася, порівняно з попередніми турнірами.

Ольга Харлан
Фехтувальник Ольга Харлан з медаллю. Фото: instagram.com/olgakharlan/

За кожну золоту медаль українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів. Збільшилися виплати за срібну та бронзову нагороди. Друге місце на подіумі у Парижі допоможе спортсменам заробити 100 тисяч доларів. За третє місце виплатять 80 тисяч.

На Літній Олімпіаді-2024 збірну України представлять 138 атлетів у 22 видах спорту.

Нагадаємо, Бражко піде з "Динамо" до італійського гранда — коли відбудеться трансфер. 

Ярмоленко може піти з "Динамо" — закордонний клуб хоче підписати українця.

Шовковський прокоментував скандал із "Партизаном" перед єврокубковим матчем. 

Стало відомо, які зарплати отримують Довбик та Циганков у Ла-Лізі. 

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

спорт Олімпійські ігри Ярослава Магучіх Олімпіада-2024 Ольга Харлан Олімпійська збірна України

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