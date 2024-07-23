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Сборная Украины получит призовые за медали на Олимпиаде — известна сумма

23 июля 2024 11:02
Валерий Ковалевич - Редактор
В НОК назвали сумму призовых за медали украинцев на Олимпиаде-2024
Легкоатлетка Ярослава Магучих представит Украину на Олимпиаде в Париже. Фото: instagram.com/rosya_dp/
Валерий Ковалевич - Редактор

Украинские спортсмены получат солидные призовые в случае, если поднимутся на подиум на Олимпиаде в Париже. Каждый успех национальной команды на ОИ-2024 будет оплачен.

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт раскрыл сумму призовых за медали на Играх в Париже, сообщает "Радио Культура". 

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Члены олимпийской сборной Украины постепенно выезжают в Париж, где пройдут Летние Олимпийские Игры-2024. Национальная команда предельно мотивирована перед важным турниром. В НОК решили поддержать спортсменов, которые получат призовые в случае удачного выступления. 

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих с медалью. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Сколько украинцы заработают на Олимпиаде

НОК утвердило разные суммы гонорара за выступления "олимпийцев" во Франции. Вознаграждение для украинских атлетов несколько изменилось по сравнению с предыдущими турнирами.

Ольга Харлан
Фехтовальщица Ольга Харлан с медалью. Фото: instagram.com/olgakharlan/

За каждую золотую медаль украинские спортсмены получат по 125 тысяч долларов. Увеличились выплаты за серебряную и бронзовую награды. Второе место на подиуме в Париже поможет спортсменам заработать 100 тысяч долларов. За третье место выплатят 80 тысяч. 

На Летний Олимпиаде-2024 сборную Украины представят 138 атлетов в 22 видах спорта.

Напомним, Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер. 

Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца. 

Шовковский прокомментировал скандал с "Партизаном" перед еврокубковым матчем. 

Стало известно, какие зарплаты получают Довбик и Цыганков в Ла Лиге. 

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом. 

спорт Олимпийские игры Ярослава Магучих Олимпиада-2024 Ольга Харлан Олимпийская сборная Украины

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