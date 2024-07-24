В Париже объявили террористическую угрозу перед стартом Олимпиады-2024

Полиция возле стадиона "Парк де Пренс" в Париже. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

За несколько часов до старта первого турнира в рамках Олимпийских Игр-2024 в Париже объявлена террористическая угроза. Полиция оцепила подходы к стадиону "Парк де Пренс" и прилегающие улицы.

Недалеко от спортивной арены была обнаружена подозрительная сумка, сообщает BILD.

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Усиленные меры безопасности в Париже

Сотрудники полиции полностью оцепили улицы, которые прилегают к столичному стадиону. Жителей просят не покидать свои дома. Пока не известно, сколько будут действовать специальные меры по обеспечению безопасности.

В среду, 24 июля, на "Парк де Пренс" в рамках олимпийского футбольного турнира пройдет матч сборных Испании и Узбекистана. Позже вечером на этой же арене сыграют команды Израиля и Мали.

Меры безопасности в день матча сборной Израиля были максимально усилены из-за того, что членам израильской делегации угрожали расправой в электронных письмах. В целом расходы на обеспечение безопасности спортсменов в 2024 году вдвое превысят расходы на Игры в Токио-2021.

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