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Ротань объяснил, как сборная Украины сыграет дебютный матч на Олимпиаде против Ирака

24 июля 2024 19:09
Валерий Ковалевич - Редактор
Ротань назвал главную опасность для сборной Украины на Олимпиаде-2024
Руслан Ротань руководит тренировкой Олимпийской сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерий Ковалевич - Редактор

Главный тренер Олимпийской сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал подготовку команды к первому матчу Игр в Париже. "Сине-желтые" дебютируют на турнире поединком против Ирака.

Ротань назвал главный недостаток своей команды в интервью YouTube-каналу "Взбірна". 

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Наставник сборной Украины в очередной раз напомнил о том, что не сумел взять на Олимпиаду в Париж большую часть игроков, которые завоевали лицензию на Игры. Зарубежные и даже украинские клубы не пустили на турнир некоторых футболистов во главе с Михаилом Мудриком, Анатолием Трубиным и многими другими. 

Олимпийская сборная Украины
Тренировка сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

С чем Украина столкнется на Олимпиаде 

Руслан Ротань заявил, что доволен игроками, которые оказались в команде перед турниром. Он считает, что каждый из них готов представить имидж Украины на Олимпийских играх. 

Руслан Ротань
Руслан Ротань наблюдает за работой своих подопечных. Фото: instagram.com/uafukraine/

Тренер заверил, что команда хорошо подготовилась к ОИ-2024. Игроки полностью сосредоточены на ближайшем поединке, они хорошо изучили манеру игры сборной Ирака. "Сине-желтым" может помешать только отсутствие опыта выступлений на Олимпиаде. 

"Мы впервые попали на ОИ, и легко не будет, мы это понимаем. Я думаю, что сборная Аргентины является фаворитом нашей группы. Сборную Марокко тоже можем выделить. У сборной Ирака в составе 5 игроков из национальной сборной и это показатель", — объяснил Ротань. 

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