Ротань назвал главную опасность для сборной Украины на Олимпиаде-2024

Руслан Ротань руководит тренировкой Олимпийской сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Главный тренер Олимпийской сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал подготовку команды к первому матчу Игр в Париже. "Сине-желтые" дебютируют на турнире поединком против Ирака.

Ротань назвал главный недостаток своей команды в интервью YouTube-каналу "Взбірна".

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Тренировка сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

С чем Украина столкнется на Олимпиаде

Руслан Ротань заявил, что доволен игроками, которые оказались в команде перед турниром. Он считает, что каждый из них готов представить имидж Украины на Олимпийских играх.

Руслан Ротань наблюдает за работой своих подопечных. Фото: instagram.com/uafukraine/

Тренер заверил, что команда хорошо подготовилась к ОИ-2024. Игроки полностью сосредоточены на ближайшем поединке, они хорошо изучили манеру игры сборной Ирака. "Сине-желтым" может помешать только отсутствие опыта выступлений на Олимпиаде.

"Мы впервые попали на ОИ, и легко не будет, мы это понимаем. Я думаю, что сборная Аргентины является фаворитом нашей группы. Сборную Марокко тоже можем выделить. У сборной Ирака в составе 5 игроков из национальной сборной и это показатель", — объяснил Ротань.

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