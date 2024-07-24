Ротань назвал главную опасность для сборной Украины на Олимпиаде-2024

Ротань объяснил, как сборная Украины сыграет дебютный матч на Олимпиаде против Ирака
Главный тренер Олимпийской сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал подготовку команды к первому матчу Игр в Париже. "Сине-желтые" дебютируют на турнире поединком против Ирака.
Ротань назвал главный недостаток своей команды в интервью YouTube-каналу "Взбірна".
Наставник сборной Украины в очередной раз напомнил о том, что не сумел взять на Олимпиаду в Париж большую часть игроков, которые завоевали лицензию на Игры. Зарубежные и даже украинские клубы не пустили на турнир некоторых футболистов во главе с Михаилом Мудриком, Анатолием Трубиным и многими другими.
С чем Украина столкнется на Олимпиаде
Руслан Ротань заявил, что доволен игроками, которые оказались в команде перед турниром. Он считает, что каждый из них готов представить имидж Украины на Олимпийских играх.
Тренер заверил, что команда хорошо подготовилась к ОИ-2024. Игроки полностью сосредоточены на ближайшем поединке, они хорошо изучили манеру игры сборной Ирака. "Сине-желтым" может помешать только отсутствие опыта выступлений на Олимпиаде.
"Мы впервые попали на ОИ, и легко не будет, мы это понимаем. Я думаю, что сборная Аргентины является фаворитом нашей группы. Сборную Марокко тоже можем выделить. У сборной Ирака в составе 5 игроков из национальной сборной и это показатель", — объяснил Ротань.
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