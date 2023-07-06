Ротань розповів, хто зі збірної України поїде на Олімпіаду у Париж

Руслан Ротань на тренуванні молодіжної збірної України Фото: пресслужба УАФ

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поділився думкою про те, хто із гравців команди поїде на Олімпійські Ігри-2024. "Молодіжка" забронювала путівку на турнір після того, як вийшла до півфіналу Євро-2023.

Наставник цінує футболістів за їхню роботу на молодіжному чемпіонаті Європи, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Збірна України U-21 здобула три перемоги у п'яти матчах на Євро-2023. У півфіналі першості команду Руслана Ротаня розгромила Іспанія з рахунком 5:1. Попри прикру поразку, "синьо-жовті" провели гарний турнір та заслужили путівку на Олімпійські Ігри до Парижа.

Руслан Ротань під час матчу. Фото: пресслужба УАФ

Кого Ротань візьме до Олімпіади?

У регламенті Олімпійських Ігор прописано, що в турнірі можуть брати участь лише футболісти віком до 23 років. Тренерським штабам збірних дозволено взяти лише трьох старших футболістів. Руслан Ротань має великий вибір: він може запросити до команди Віталія Миколенка, Віктора Циганкова, Артема Довбика чи Олександра Зінченка. Але тренер схиляється до іншого варіанта.

За рік відразу кілька футболістів "молодіжки", яка пробилася у фінал Євро-2023, стануть старшими за 23 роки. Ротань вирішив обрати із них трьох футболістів, які й поїдуть із командою на Олімпіаду.

"У нас будуть футболісти з команди, які за віком вже не зможуть увійти до олімпійської збірної. Швидше за все, у цій трійці гравців старше 23 років будуть хлопці з команди, яка грала на Євро-2023. Вони заслужили право зіграти на Олімпіаді", — розповів Руслан Ротань.

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