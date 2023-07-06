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Ротань рассказал, кто из сборной Украины поедет на Олимпиаду в Париж

6 июля 2023 13:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ротань рассказал, кто из сборной Украины поедет на Олимпиаду в Париж
Руслан Ротань на тренировке молодежной сборной Украины. Фото: пресс-служба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился мнением о том, кто из игроков команды поедет на Олимпийские Игры-2024. "Молодежка" забронировала путевку на турнир после того, как вышла в полуфинал Евро-2023. 

Наставник ценит футболистов за их работу на молодежном чемпионате Европы, сообщает официальный сайт УАФ

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Сборная Украины U-21 одержала три победы в пяти матчах на Евро-2023. В полуфинале первенства команду Руслана Ротаня разгромила Испания со счетом 5:1. Несмотря на досадное поражение, "сине-желтые" провели хороший турнир и заслужили путевку на Олимпийские Игры в Париж.

Руслан Ротань
Руслан Ротань во время матча. Фото: пресс-служба УАФ

Кого Ротань возьмет на Олимпиаду? 

В регламенте Олимпийских Игр прописано, что в турнире могут участвовать только футболисты младше 23 лет. Тренерским штабам сборных разрешено взять только трех старших футболистов. У Руслана Ротаня большой выбор: он может пригласить в команду Виталия Миколенко, Виктора Цыганкова, Артема Довбика или Александра Зинченко. Но тренер склоняется к другому варианту. 

Через год сразу несколько футболистов "молодежки", которая пробилась в финал Евро-2023, станут старше 23 лет. Ротань решил выбрать из них трех футболистов, которые и поедут с командой на Олимпиаду. 

"У нас будут футболисты из команды, которые по возрасту уже не смогут войти в олимпийскую сборную. Скорее всего, в этой тройке игроков старше 23 лет будут ребята из команды, которая играла на Евро-2023. Они заслужили право сыграть на Олимпиаде", — рассказал Руслан Ротань. 

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