Ірак — Україна — стартові склади на матч Олімпіади-2024

Максим Хлань на тренуванні національної команди. Фото: instagram.com/uafukraine/

Головний тренер збірної України Руслан Ротань обрав стартовий склад на дебютний матч команди на Олімпійських Іграх у Парижі. Суперником "синьо-жовтих" стане Ірак.

Суперники збірної України у групі вже зіграли свій поєдинок, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У середу, 24 липня, збірна України дебютує на Олімпійських іграх. Головний тренер команди Руслан Ротань із перших хвилин на поле випустить найсильніших футболістів.

Склад Олімпійської збірної України на матч з Іраком. Фото: instagram.com/uafukraine/

Склад збірної України на матч з Іраком

У складі "синьо-жовтих" зіграють голкіпер Кирило Фесюн із "Шахтаря". Захисник ЛАСК Максим Таловєров, який їздив із головною командою на Євро-2024, також вийде на поле з перших хвилин. Звертаємо увагу на наявність у складі Брагару, Криськіва, Хланя, Сікана та інших гравців.

За декілька годин до цього завершився поєдинок суперників збірної України за групою "В". Матч Аргентини та Марокко вийшов скандальним. Підопічні Хав'єра Маскерано під час гри поступалися в рахунку, але здобули перемогу 2:2. У "синьо-жовтих" є шанс одразу ж очолити цей квартет.

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