Ирак — Украина — стартовые составы на матч Олимпиады-2024

Ротань выставил сильнейший состав сборной Украины на матч против Ирака на Олимпиаде-2024
Главный тренер сборной Украины Руслан Ротань выбрал стартовый состав на дебютный матч команды на Олимпийских Играх в Париже. Соперником "сине-желтых" станет Ирак.
Соперники сборной Украины по группе уже сыграли свой поединок, сообщает портал Новини.LIVE.
В среду, 24 июля, сборная Украины дебютирует на Олимпийских Играх. Главный тренер команды Руслан Ротань с первых минут на поле выпустит сильнейших футболистов.
Состав сборной Украины на матч с Ираком
В составе "сине-желтых" сыграют голкипер Кирилл Фесюн из "Шахтера". Защитник ЛАСК Максим Таловеров, который ездил с главной командой на Евро-2024, тоже выйдет на поле с первых минут. Обращаем внимание на наличие в составе Брагару, Крыськива, Хланя, Сикана и других игроков.
За несколько часов до этого завершился поединок соперников сборной Украины по группе "В". Матч Аргентины и Марокко получился скандальным. Подопечные Хавьера Маскерано по ходу игры уступали в счете, но одержали победу 2:2. У "сине-желтых" есть шанс сразу же возглавить этот квартет.
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