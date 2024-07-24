Ирак — Украина — стартовые составы на матч Олимпиады-2024

Максим Хлань на тренировке национальной команды. Фото: instagram.com/uafukraine/

Главный тренер сборной Украины Руслан Ротань выбрал стартовый состав на дебютный матч команды на Олимпийских Играх в Париже. Соперником "сине-желтых" станет Ирак.

Соперники сборной Украины по группе уже сыграли свой поединок, сообщает портал Новини.LIVE.

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В среду, 24 июля, сборная Украины дебютирует на Олимпийских Играх. Главный тренер команды Руслан Ротань с первых минут на поле выпустит сильнейших футболистов.

Состав Олимпийской сборной Украины на матч с Ираком. Фото: instagram.com/uafukraine/

Состав сборной Украины на матч с Ираком

В составе "сине-желтых" сыграют голкипер Кирилл Фесюн из "Шахтера". Защитник ЛАСК Максим Таловеров, который ездил с главной командой на Евро-2024, тоже выйдет на поле с первых минут. Обращаем внимание на наличие в составе Брагару, Крыськива, Хланя, Сикана и других игроков.

За несколько часов до этого завершился поединок соперников сборной Украины по группе "В". Матч Аргентины и Марокко получился скандальным. Подопечные Хавьера Маскерано по ходу игры уступали в счете, но одержали победу 2:2. У "сине-желтых" есть шанс сразу же возглавить этот квартет.

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