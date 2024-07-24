Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ротань выставил сильнейший состав сборной Украины на матч против Ирака на Олимпиаде-2024 arrow

Ротань выставил сильнейший состав сборной Украины на матч против Ирака на Олимпиаде-2024

24 июля 2024 19:30
Валерий Ковалевич - Редактор
Ирак — Украина — стартовые составы на матч Олимпиады-2024
Максим Хлань на тренировке национальной команды. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерий Ковалевич - Редактор

Главный тренер сборной Украины Руслан Ротань выбрал стартовый состав на дебютный матч команды на Олимпийских Играх в Париже. Соперником "сине-желтых" станет Ирак. 

Соперники сборной Украины по группе уже сыграли свой поединок, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

В среду, 24 июля, сборная Украины дебютирует на Олимпийских Играх. Главный тренер команды Руслан Ротань с первых минут на поле выпустит сильнейших футболистов. 

Состав Олимпийской сборной Украины на матч с Ираком
Состав Олимпийской сборной Украины на матч с Ираком. Фото: instagram.com/uafukraine/

Состав сборной Украины на матч с Ираком 

В составе "сине-желтых" сыграют голкипер Кирилл Фесюн из "Шахтера". Защитник ЛАСК Максим Таловеров, который ездил с главной командой на Евро-2024, тоже выйдет на поле с первых минут. Обращаем внимание на наличие в составе Брагару, Крыськива, Хланя, Сикана и других игроков. 

За несколько часов до этого завершился поединок соперников сборной Украины по группе "В". Матч Аргентины и Марокко получился скандальным. Подопечные Хавьера Маскерано по ходу игры уступали в счете, но одержали победу 2:2. У "сине-желтых" есть шанс сразу же возглавить этот квартет. 

Напомним, Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

Довбик попрощался с "Жироной" — "Атлетико" готовится к презентации украинца.

Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер. 

Шовковский объяснил, чем недоволен после победы "Динамо" над "Партизаном". 

Жены Месси и Суареса показали идеальные фигуры на пляжном курорте — фото. 

спорт Олимпийские игры Олимпиада-2024 Руслан Ротань Олимпийская сборная Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба