Ротань заявив, що Мудрик може зіграти із Францією у чвертьфіналі Євро-2023

Тренер молодіжної збірної України відповів на питання журналістів. Фото: УАФ

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань напередодні чвертьфінального поєдинку молодіжного Євро-2023 проти команди Франції розповів про травмованих, систему VAR та оцінив сили суперника. Матч відбудеться 2 липня в Румунії о 22:00.

Своїми думками Ротань поділився на передматчевій пресконференції, передає УАФ.

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"Зараз у нас є невеликі пошкодження, у деяких гравців вони більш відчутні. Наприклад, у В’юнника — його участь у грі під питанням, вирішимо в день матчу. Що стосується Мудрика, то він уже два дні працює в загальній групі. Цілком можливо, що він вийде на поле", — гадає тренер

Журналісти запитали про систему VAR, яка працюватиме на матчі. Тренер відповів, що це не має стати проблемою.

"Ми підходимо до цілком стандартної для європейського футболу ситуації, коли всі матчі проходять із системою VAR. Ми маємо бути максимально сконцентрованими, із самого початку розуміти, що є відеоповтори. Це стосується не тільки лінії захисту, а й усіх гравців на полі, дисципліни в цілому", — повідомив Руслан.

Французи сильні в індивідуальному плані

За словами Ротаня, збірна Франції — одна з найсильніших команд, з якими Україна зустрічається на цьому турнірі. Там гравці, які практично всі виступають у топчемпіонатах.

"В індивідуальному плані вони дуже сильні, ми це самі побачили у відборі, коли проводили з ними два поєдинки. Для нас завтра дуже важлива гра, яка пройде в компонентах тет-а-тет, коли потрібно вигравати мікродуелі, які будуть виникати на полі. Маю на увазі гру один в один, на близьких відстанях, де гравці збірної Франції мають високу майстерність. Але ми повинні бути готовими, бути дисциплінованою, компактною командою, незважаючи на це, відповідати своїм рівнем гри, від якого ми не збираємося відходити. Нехай суперник підлаштовується під нас", — каже коуч.

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