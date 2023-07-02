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Ротань заявил, что Мудрик может сыграть с Францией в четвертьфинале Евро-2023

2 июля 2023 12:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Ротань заявил, что Мудрик может сыграть с Францией в четвертьфинале Евро-2023
Тренер молодежной сборной Украины ответил на вопросы журналистов. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань в преддверии четвертьфинального поединка молодежного Евро-2023 против команды Франции рассказал о травмированных, системе VAR и оценил силы соперника. Матч состоится 2 июля в Румынии в 22:00.

Своими мыслями Ротань поделился на предматчевой пресс-конференции, передает УАФ.

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"Сейчас у нас есть небольшие повреждения, у некоторых игроков они более ощутимы. Например, у Вьюника — его участие в игре под вопросом, решим в день матча. Что касается Мудрика, то он уже два дня работает в общей группе. Вполне возможно, что он выйдет на поле", — считает тренер.

Журналисты спросили о системе VAR, которая будет работать на матче. Тренер ответил, что это не должно стать проблемой.

"Мы подходим к вполне стандартной для европейского футбола ситуации, когда все матчи проходят с системой VAR. Мы должны быть максимально сконцентрированными, изначально понимать, что есть видеоповторы. Это касается не только линии защиты, но и всех игроков на поле, дисциплины в целом", — сообщил Руслан.

Французы сильны в индивидуальном плане

По словам Ротаня, сборная Франции — одна из сильнейших команд, с которыми Украина встречается на этом турнире. Там игроки, практически все выступающие в топ-чемпионатах.

"В индивидуальном плане они очень сильны, мы это сами увидели в отборе, когда проводили с ними два поединка. Для нас завтра очень важная игра, которая пройдет в компонентах тет-а-тет, когда нужно выигрывать микродуэли, которые будут возникать на поле. Имею в виду игру один в один, на близких расстояниях, где игроки сборной Франции имеют высокое мастерство, но мы должны быть готовы, быть дисциплинированной, компактной командой, несмотря на это, отвечать своим уровнем игры, от которого мы не собираемся отходить. подстраивается под нас", — говорит коуч.

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