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Ротань заявив, що не вважає поразку України від Аргентини заслуженою

30 липня 2024 20:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Ротань назвав причину поразки збірної України від Аргентини на Олімпіаді-2024
Головний тренер збірної України Руслан Ротань. Фото: Reuters/Nir Elias
Валерій Ковалевич - Редактор

У третьому матчі на Олімпіаді-2024 збірна України програла національній команді Аргентини. Перший тайм завершився без голів, але після перерви підопічні Хав'єра Маскерано забила два м'ячі.

Українці не використали небезпечні моменти біля чужих воріт у цьому матчі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Аргентинці потужно розпочали поєдинок, проте кінець першого тайму опинився за Україною. Херонімо Рульї врятував "Альбіселесте" незадовго до свистка на перерву. У другому таймі аргентинці забили два голи та зуміли не пропустити жодного м'яча у відповідь.

Владислав Велетень
Владислав Велетень бореться із сином Дієго Сімеоне. Фото: Reuters/Nir Elias

Що Ротань сказав про гру збірної України

Головний тренер "синьо-жовтих" вважає, що результат матчу не за грою та не відображає події на полі. На думку Ротаня, підсумковий рахунок обумовлений вдалими діями суперника в окремих епізодах. Український наставник заявив, що все вирішило індивідуальну майстерність гравців.

"Ми без перебільшення грали краще, ніж Аргентина, і не заслужили поразки. Я задоволений моїми підопічними, вони великі молодці й можуть грати проти команд високого рівня. Але для перемог необхідно, щоб національний чемпіонат був конкурентним, щоб така боротьба і такі емоції були у кожному матчі", — заявив Ротань.

Тренер додав, що сам факт участі збірної України на Олімпіаді вже є успіхом для країни. Ротань не сумнівається, що в майбутньому прийдуть нові перемоги, головне, щоб припинилася війна.

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