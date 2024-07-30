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Ротань заявил, что не считает поражение Украины от Аргентины заслуженным

30 июля 2024 20:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Ротань назвал причину поражения сборной Украины от Аргентины на Олимпиаде-2024
Главный тренер сборной Украины Руслан Ротань. Фото: Reuters/Nir Elias
Валерий Ковалевич - Редактор

В третьем матче на Олимпиаде-2024 сборная Украины проиграла национальной команде Аргентины. Первый тайм завершился без голов, но после перерыва подопечные Хавьера Маскерано забила два мяча. 

Украинцы не использовали хорошие моменты у чужих ворот в этом матче, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Аргентинцы мощно начали поединок, однако конец первого тайма оказался за Украиной. Херонимо Рульи спас "Альбиселесте" незадолго до свистка на перерыв. Во втором тайме аргентинцы забили два гола и сумели не пропустить ни одного мяча в ответ. 

Владислав Велетень
Владислав Велетень борется с сыном Диего Симеоне. Фото: Reuters/Nir Elias

Что Ротань сказал об игре сборной Украины 

Главный тренер "сине-желтых" считает, что результат матча не по игре и не отображает события на поле. По мнению Ротаня, итоговый счет был обусловлен удачными действиями соперника в отдельных эпизодах. Украинский наставник заявил, что все решило индивидуальное мастерство игроков.

"Мы без преувеличения играли лучше, чем Аргентина, и не заслужили поражения. Я доволен моими подопечными, они большие молодцы и могут играть против команд высокого уровня. Но для побед необходимо, чтобы национальный чемпионат был конкурентным, чтобы такая борьба и такой накал эмоций были в каждом матче", — заявил Ротань. 

Тренер добавил, что уже сам факт участия сборной Украины на Олимпиаде уже является успехом для страны. Ротань не сомневается, что в будущем придут новые победы, главное, чтобы прекратилась война. 

Напомним, "Шахтер" вернет в УПЛ звезду молодежной сборной Украины — о ком речь. 

Шапаренко поедет во Францию ​​вместо Турции — "Динамо" получило новое предложение по игроку.

"Реал" согласился на продажу Лунина — украинцем заинтересовался топовый клуб.

Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб.

спорт футбол Олимпийские игры Олимпиада-2024 Руслан Ротань Олимпийская сборная Украины

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