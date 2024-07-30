Ротань назвал причину поражения сборной Украины от Аргентины на Олимпиаде-2024

Главный тренер сборной Украины Руслан Ротань. Фото: Reuters/Nir Elias

В третьем матче на Олимпиаде-2024 сборная Украины проиграла национальной команде Аргентины. Первый тайм завершился без голов, но после перерыва подопечные Хавьера Маскерано забила два мяча.

Украинцы не использовали хорошие моменты у чужих ворот в этом матче, сообщает портал Новини.LIVE.

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Аргентинцы мощно начали поединок, однако конец первого тайма оказался за Украиной. Херонимо Рульи спас "Альбиселесте" незадолго до свистка на перерыв. Во втором тайме аргентинцы забили два гола и сумели не пропустить ни одного мяча в ответ.

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Что Ротань сказал об игре сборной Украины

Главный тренер "сине-желтых" считает, что результат матча не по игре и не отображает события на поле. По мнению Ротаня, итоговый счет был обусловлен удачными действиями соперника в отдельных эпизодах. Украинский наставник заявил, что все решило индивидуальное мастерство игроков.

"Мы без преувеличения играли лучше, чем Аргентина, и не заслужили поражения. Я доволен моими подопечными, они большие молодцы и могут играть против команд высокого уровня. Но для побед необходимо, чтобы национальный чемпионат был конкурентным, чтобы такая борьба и такой накал эмоций были в каждом матче", — заявил Ротань.

Тренер добавил, что уже сам факт участия сборной Украины на Олимпиаде уже является успехом для страны. Ротань не сомневается, что в будущем придут новые победы, главное, чтобы прекратилась война.

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