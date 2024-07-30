Ротань назвал причину поражения сборной Украины от Аргентины на Олимпиаде-2024

Ротань заявил, что не считает поражение Украины от Аргентины заслуженным
В третьем матче на Олимпиаде-2024 сборная Украины проиграла национальной команде Аргентины. Первый тайм завершился без голов, но после перерыва подопечные Хавьера Маскерано забила два мяча.
Украинцы не использовали хорошие моменты у чужих ворот в этом матче, сообщает портал Новини.LIVE.
Аргентинцы мощно начали поединок, однако конец первого тайма оказался за Украиной. Херонимо Рульи спас "Альбиселесте" незадолго до свистка на перерыв. Во втором тайме аргентинцы забили два гола и сумели не пропустить ни одного мяча в ответ.
Что Ротань сказал об игре сборной Украины
Главный тренер "сине-желтых" считает, что результат матча не по игре и не отображает события на поле. По мнению Ротаня, итоговый счет был обусловлен удачными действиями соперника в отдельных эпизодах. Украинский наставник заявил, что все решило индивидуальное мастерство игроков.
"Мы без преувеличения играли лучше, чем Аргентина, и не заслужили поражения. Я доволен моими подопечными, они большие молодцы и могут играть против команд высокого уровня. Но для побед необходимо, чтобы национальный чемпионат был конкурентным, чтобы такая борьба и такой накал эмоций были в каждом матче", — заявил Ротань.
Тренер добавил, что уже сам факт участия сборной Украины на Олимпиаде уже является успехом для страны. Ротань не сомневается, что в будущем придут новые победы, главное, чтобы прекратилась война.
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