Інсталяція УАФ в Берліні: виставлену розбиту трибуну стадіону на Євро-2024

Трибуну стадіону "Сонячний" з Харкова. Фото: "Укрінформ"

У фан-зоні в центрі Берліну під час Євро-2024 буде знаходитись пам’ятка про війну в Україні. Її розмістять до закінчення турніру.

Мова йде про частину розбитої у травці 2022 року трибуни стадіону "Сонячний" у Харкові, передає агентство "Укрінформ".

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Трибуну стадіону "Сонячний" з Харкова. Фото: "Укрінформ"

Європейцям нагадають по війну

Інсталяцію від Української асоціації футболу в Берліні вдалося реалізували завдяки посольству України в Німеччині, Бундестагу та влади столиці ФРН. Відкриття відбулося 2 липня за участі президентки Бундестагу Бербелі Бас та посла України у Німеччині Олексія Макеєва.

Трибуну стадіону "Сонячний" з Харкова. Фото: "Укрінформ"

Символічно, що понівечена трибуна зі стадіону, де під час Євро-2012 тренувалась збірна Німеччини.

Радниця президента УАФ Олена Балбек нагадала, що наразі в Україні понад 500 спортивних об’єктів пошкоджені або зруйновані російськими атаками.

"Трибуна — уособлення розбомблених міст, втраченої спортивної інфраструктури", — пояснила Балбек.

Вперше інсталяцію побачили в Мюнхені перед матчем збірної України проти Румунії. Потім вона була в Дюссельдорфі під час гри зі Словаччиною.

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