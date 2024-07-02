Инсталляция УАФ в Берлине: выставлена разбитая трибуна стадиона на Евро-2024

Трибуну стадиона "Солнечный" из Харькова. Фото: "Укринформ"

В фан-зоне в центре Берлина во время Евро-2024 будет находиться памятка о войне в Украине. Ее разместят до окончания турнира.

Речь идет о части разбитой в мае 2022 года трибуны стадиона "Солнечный" в Харькове, передает агентство "Укринформ".

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Трибуна стадиона "Солнечный" из Харькова. Фото: "Укринформ"

Европейцам напомнят о войне

Инсталляцию от Украинской ассоциации футбола в Берлине удалось реализовать благодаря посольству Украины в Германии, Бундестаге и властям столицы ФРГ. Открытие состоялось 2 июля с участием президента Бундестага Бербеля Басс и посла Украины в Германии Алексея Макеева.

Трибуну стадиона "Солнечный" из Харькова. Фото: "Укринформ"

Символично, что изуродованная трибуна со стадиона, где во время Евро-2012 тренировалась сборная Германии.

Советник президента УАФ Елена Балбек напомнила, что в настоящее время в Украине более 500 спортивных объектов повреждены или разрушены российскими атаками.

"Трибуна — олицетворение разбомбленных городов, утраченной спортивной инфраструктуры", — пояснила Балбек.

Впервые установку увидели в Мюнхене перед матчем сборной Украины против Румынии. Затем она была в Дюссельдорфе во время игры со Словакией.

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