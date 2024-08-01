Розклад змагань Олімпіади-2024 на 1 серпня — які медалі розіграють

Золотий медаліст Леон Маршан. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

На Олімпійських іграх-2024 у Парижі в четвер, 1 серпня, спортсмени будуть змагатися за 20 комплектів медалей, зокрема, на чотири нагороди претендують представники України. Учасники поміряються в спортивній ходьбі, кульовій стрільбі, академічному веслуванні, вітрильному спорті, дзюдо, веслувальному слаломі, фехтуванні й плаванні.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

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Розклад олімпійських змагань у Парижі 1 серпня

На Олімпійських іграх-2024 1 серпня спортсмени будуть змагатися у таких видах спорту:

8:30 — спортивна ходьба (20 км, чоловіки)

— спортивна ходьба (20 км, чоловіки) 10:20 — спортивна ходьба (20 км, жінки)

— спортивна ходьба (20 км, жінки) 10:30 — кульова стрільба (пневматична гвинтівка, 50 м, чоловіки)

— кульова стрільба (пневматична гвинтівка, 50 м, чоловіки) 11:30 — академічне веслування (парні двійки, жінки)

— академічне веслування (парні двійки, жінки) 11:42 — академічне веслування (парні двійки, чоловіки)

— академічне веслування (парні двійки, чоловіки) 11:54 — академічне веслування (четвірки, жінки)

— академічне веслування (четвірки, жінки) 12:06 — академічне веслування (четвірки, чоловіки)

— академічне веслування (четвірки, чоловіки) 15:43 — вітрильний спорт (клас 49er, чоловіки)

— вітрильний спорт (клас 49er, чоловіки) 16:43 — вітрильний спорт (клас 49er, жінки)

— вітрильний спорт (клас 49er, жінки) 17:00 — дзюдо (чоловіки до 100 кг, жінки до 78 кг)

— дзюдо (чоловіки до 100 кг, жінки до 78 кг) 18:30 — веслувальний слалом (байдарки-одиночки, чоловіки)

— веслувальний слалом (байдарки-одиночки, чоловіки) 19:15 — спортивна гімнастика (особисте багатоборство, жінки)

— спортивна гімнастика (особисте багатоборство, жінки) 20:10 — фехтування (командна рапіра, жінки)

— фехтування (командна рапіра, жінки) 21:30 — плавання (200 м батерфляєм, жінки)

— плавання (200 м батерфляєм, жінки) 21:38 — плавання (200 м на спині, чоловіки)

— плавання (200 м на спині, чоловіки) 22:11 — плавання (200 м брасом, жінки)

— плавання (200 м брасом, жінки) 23:03 — плавання (естафета, по 200 м вільним стилем, жінки)

Скриншот олімпійських змагань у Парижі в четвер, 1 серпня

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