Розклад змагань Олімпіади-2024 на 1 серпня — які медалі розіграють

Розклад змагань Олімпійських ігор-2024 — за які медалі спортсмени боротимуться сьогодні
На Олімпійських іграх-2024 у Парижі в четвер, 1 серпня, спортсмени будуть змагатися за 20 комплектів медалей, зокрема, на чотири нагороди претендують представники України. Учасники поміряються в спортивній ходьбі, кульовій стрільбі, академічному веслуванні, вітрильному спорті, дзюдо, веслувальному слаломі, фехтуванні й плаванні.
Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.
Розклад олімпійських змагань у Парижі 1 серпня
На Олімпійських іграх-2024 1 серпня спортсмени будуть змагатися у таких видах спорту:
- 8:30 — спортивна ходьба (20 км, чоловіки)
- 10:20 — спортивна ходьба (20 км, жінки)
- 10:30 — кульова стрільба (пневматична гвинтівка, 50 м, чоловіки)
- 11:30 — академічне веслування (парні двійки, жінки)
- 11:42 — академічне веслування (парні двійки, чоловіки)
- 11:54 — академічне веслування (четвірки, жінки)
- 12:06 — академічне веслування (четвірки, чоловіки)
- 15:43 — вітрильний спорт (клас 49er, чоловіки)
- 16:43 — вітрильний спорт (клас 49er, жінки)
- 17:00 — дзюдо (чоловіки до 100 кг, жінки до 78 кг)
- 18:30 — веслувальний слалом (байдарки-одиночки, чоловіки)
- 19:15 — спортивна гімнастика (особисте багатоборство, жінки)
- 20:10 — фехтування (командна рапіра, жінки)
- 21:30 — плавання (200 м батерфляєм, жінки)
- 21:38 — плавання (200 м на спині, чоловіки)
- 22:11 — плавання (200 м брасом, жінки)
- 23:03 — плавання (естафета, по 200 м вільним стилем, жінки)
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