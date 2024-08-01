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Розклад змагань Олімпійських ігор-2024 — за які медалі спортсмени боротимуться сьогодні

1 серпня 2024 08:03
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Розклад змагань Олімпіади-2024 на 1 серпня — які медалі розіграють
Золотий медаліст Леон Маршан. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

На Олімпійських іграх-2024 у Парижі в четвер, 1 серпня, спортсмени будуть змагатися за 20 комплектів медалей, зокрема, на чотири нагороди претендують представники України. Учасники поміряються в спортивній ходьбі, кульовій стрільбі, академічному веслуванні, вітрильному спорті, дзюдо, веслувальному слаломі, фехтуванні й плаванні. 

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор

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Розклад олімпійських змагань у Парижі 1 серпня 

На Олімпійських іграх-2024 1 серпня спортсмени будуть змагатися у таких видах спорту:

  • 8:30 — спортивна ходьба (20 км, чоловіки)
  • 10:20 — спортивна ходьба (20 км, жінки)
  • 10:30 — кульова стрільба (пневматична гвинтівка, 50 м, чоловіки)
  • 11:30 — академічне веслування (парні двійки, жінки)
  • 11:42 — академічне веслування (парні двійки, чоловіки)
  • 11:54 — академічне веслування (четвірки, жінки)
  • 12:06 — академічне веслування (четвірки, чоловіки)
  • 15:43 — вітрильний спорт (клас 49er, чоловіки)
  • 16:43 — вітрильний спорт (клас 49er, жінки)
  • 17:00 — дзюдо (чоловіки до 100 кг, жінки до 78 кг)
  • 18:30 — веслувальний слалом (байдарки-одиночки, чоловіки)
  • 19:15 — спортивна гімнастика (особисте багатоборство, жінки)
  • 20:10 — фехтування (командна рапіра, жінки)
  • 21:30 — плавання (200 м батерфляєм, жінки)
  • 21:38 — плавання (200 м на спині, чоловіки)
  • 22:11 — плавання (200 м брасом, жінки)
  • 23:03 — плавання (естафета, по 200 м вільним стилем, жінки)

Розклад Олімпійських ігор-2024 в Парижі 1 серпня

Які медалі розіграють на Олімпіаді-2024 в Парижі 1 серпня

Перелік змагань на Олімпійських іграх-2024 на сьогодні 1 серпня
Скриншот олімпійських змагань у Парижі в четвер, 1 серпня

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Франція спорт Олімпійські ігри Париж медалі Змагання Олімпіада-2024

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