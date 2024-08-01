Расписание соревнований Олимпиады-2024 на 1 августа — какие медали разыграют

Расписание соревнований Олимпийских игр-2024 — за какие медали спортсмены будут бороться сегодня
На Олимпийских играх-2024 в Париже в четверг, 1 августа, спортсмены будут соревноваться за 20 комплектов медалей, в том числе на четыре награды претендуют представители Украины. Участники померятся в спортивной ходьбе, шаровой стрельбе, академической гребле, парусном спорте, дзюдо, гребном слаломе, фехтовании и плавании.
Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.
Расписание олимпийских соревнований в Париже 1 августа
На Олимпийских играх-2024 1 августа спортсмены будут соперничать в следующих видах спорта:
- 8:30 — спортивная ходьба (20 км, мужчины)
- 10:20 — спортивная ходьба (20 км, женщины)
- 10:30 — пулевая стрельба (пневматическая винтовка, 50 м, мужчины)
- 11:30 — академическая гребля (парные двойки, женщины)
- 11:42 — академическая гребля (парные двойки, мужчины)
- 11:54 — академическая гребля (четверки, женщины)
- 12:06 — академическая гребля (четверки, мужчины)
- 15:43 — парусный спорт (класс 49er, мужчины)
- 16:43 — парусный спорт (класс 49er, женщины)
- 17:00 — дзюдо (мужчины до 100 кг, женщины до 78 кг)
- 18:30 — гребной слалом (байдарки-одиночки, мужчины)
- 19:15 — спортивная гимнастика (личное многоборье, женщины)
- 20:10 — фехтование (командная рапира, женщины)
- 21:30 — плавание (200 м баттерфляем, женщины)
- 21:38 — плавание (200 м на спине, мужчины)
- 22:11 — плавание (200 м брассом, женщины)
- 23:03 — плавание (эстафета, по 200 м свободным стилем, женщины)
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