Расписание соревнований Олимпиады-2024 на 1 августа — какие медали разыграют

Золотой медалист Леон Маршан. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

На Олимпийских играх-2024 в Париже в четверг, 1 августа, спортсмены будут соревноваться за 20 комплектов медалей, в том числе на четыре награды претендуют представители Украины. Участники померятся в спортивной ходьбе, шаровой стрельбе, академической гребле, парусном спорте, дзюдо, гребном слаломе, фехтовании и плавании.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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Расписание олимпийских соревнований в Париже 1 августа

На Олимпийских играх-2024 1 августа спортсмены будут соперничать в следующих видах спорта:

8:30 — спортивная ходьба (20 км, мужчины)

— спортивная ходьба (20 км, мужчины) 10:20 — спортивная ходьба (20 км, женщины)

— спортивная ходьба (20 км, женщины) 10:30 — пулевая стрельба (пневматическая винтовка, 50 м, мужчины)

— пулевая стрельба (пневматическая винтовка, 50 м, мужчины) 11:30 — академическая гребля (парные двойки, женщины)

— академическая гребля (парные двойки, женщины) 11:42 — академическая гребля (парные двойки, мужчины)

— академическая гребля (парные двойки, мужчины) 11:54 — академическая гребля (четверки, женщины)

— академическая гребля (четверки, женщины) 12:06 — академическая гребля (четверки, мужчины)

— академическая гребля (четверки, мужчины) 15:43 — парусный спорт (класс 49er, мужчины)

— парусный спорт (класс 49er, мужчины) 16:43 — парусный спорт (класс 49er, женщины)

— парусный спорт (класс 49er, женщины) 17:00 — дзюдо (мужчины до 100 кг, женщины до 78 кг)

— дзюдо (мужчины до 100 кг, женщины до 78 кг) 18:30 — гребной слалом (байдарки-одиночки, мужчины)

— гребной слалом (байдарки-одиночки, мужчины) 19:15 — спортивная гимнастика (личное многоборье, женщины)

— спортивная гимнастика (личное многоборье, женщины) 20:10 — фехтование (командная рапира, женщины)

— фехтование (командная рапира, женщины) 21:30 — плавание (200 м баттерфляем, женщины)

— плавание (200 м баттерфляем, женщины) 21:38 — плавание (200 м на спине, мужчины)

— плавание (200 м на спине, мужчины) 22:11 — плавание (200 м брассом, женщины)

— плавание (200 м брассом, женщины) 23:03 — плавание (эстафета, по 200 м свободным стилем, женщины)

Скриншот олимпийских соревнований в Париже в четверг, 1 августа

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