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Расписание соревнований Олимпийских игр-2024 — за какие медали спортсмены будут бороться сегодня

1 августа 2024 08:03
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Расписание соревнований Олимпиады-2024 на 1 августа — какие медали разыграют
Золотой медалист Леон Маршан. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

На Олимпийских играх-2024 в Париже в четверг, 1 августа, спортсмены будут соревноваться за 20 комплектов медалей, в том числе на четыре награды претендуют представители Украины. Участники померятся в спортивной ходьбе, шаровой стрельбе, академической гребле, парусном спорте, дзюдо, гребном слаломе, фехтовании и плавании.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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Расписание олимпийских соревнований в Париже 1 августа

На Олимпийских играх-2024 1 августа спортсмены будут соперничать в следующих видах спорта:

  • 8:30 — спортивная ходьба (20 км, мужчины)
  • 10:20 — спортивная ходьба (20 км, женщины)
  • 10:30 — пулевая стрельба (пневматическая винтовка, 50 м, мужчины)
  • 11:30 — академическая гребля (парные двойки, женщины)
  • 11:42 — академическая гребля (парные двойки, мужчины)
  • 11:54 — академическая гребля (четверки, женщины)
  • 12:06 — академическая гребля (четверки, мужчины)
  • 15:43 — парусный спорт (класс 49er, мужчины)
  • 16:43 — парусный спорт (класс 49er, женщины)
  • 17:00 — дзюдо (мужчины до 100 кг, женщины до 78 кг)
  • 18:30 — гребной слалом (байдарки-одиночки, мужчины)
  • 19:15 — спортивная гимнастика (личное многоборье, женщины)
  • 20:10 — фехтование (командная рапира, женщины)
  • 21:30 — плавание (200 м баттерфляем, женщины)
  • 21:38 — плавание (200 м на спине, мужчины)
  • 22:11 — плавание (200 м брассом, женщины)
  • 23:03 — плавание (эстафета, по 200 м свободным стилем, женщины)

Расписание Олимпийских игр-2024 в Париже 1 августа

Какие медали разыграют на Олимпиаде-2024 в Париже 1 августа

Список соревнований на Олимпийских играх-2024 на сегодня 1 августа
Скриншот олимпийских соревнований в Париже в четверг, 1 августа

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