Дания и Сербия сыграли вничью 0-0: датчане идут в плей-офф, а сербы едут домой

Матч Сербии против Дании. Фото: x.com/EURO2024

На чемпионате Европы-2024 прошел завершающий третий тур в группе С. Сборная Дании противостояла команде Сербии.

Матч завершился ничейным результатом, который помог Дании стать второй в группе, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Дания — Сербия

Дания с первых минут матча захватила мяч под свой контроль и пыталась создавать позиционные атаки. Первый голевой момент у датчан был на 16-й минуте, когда после подачи Мэле с левого фланга Бе неточно пробил головой в падении.

Затем Эриксен и Хейлунд пристреливались дальними ударами, которые Райкович нейтрализовал. Больше моментов в первом тайме не наблюдалось.

Во втором тайме Сербия забила, но арбитр зафиксировал офсайд. В последствии балканцы начали контролировать мяч, но даже таких моментов как у Дании в первом тайме у них не было.

В добавленные к основному времени пяти минутам Дания закрылась в своей штрафной, но кроме удара Милинковича-Савича во вратаря ничего не было.

Ничья позволила Дании остаться на втором месте, а Сербия осталась последней в группе.

Дания — Сербия — 0:0

Дания: Шмейхель, Ба (Дилэйни, 77), Вестергор, Кристенсен, Андерсен, Мэле, Эриксен (Поульсен, 88), Хейбьерг, Юлманд (Кристиансен, 77), Винд (Ольсен, 46), Хейлунд (Дольберг, 59).

Главный тренер: Драган Стойкович.

Сербия: Райкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Мияйлович (Младенович, 73), Гудель (Йович, 46), Лукич (Милинкович-Савич, 87), Илич (Влахович, 67), Самарджич (Тадич, 46), Митрович, Живкович.

Главный тренер: Каспер Юльманн.

Предупреждения: Винд, Юлманд, — Миленкович, Митрович.

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