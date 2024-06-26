Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Дания удержала ничью в матче с Сербией и вышла в плей-офф — видео arrow

Дания удержала ничью в матче с Сербией и вышла в плей-офф — видео

26 июня 2024 06:51
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Дания и Сербия сыграли вничью 0-0: датчане идут в плей-офф, а сербы едут домой
Матч Сербии против Дании. Фото: x.com/EURO2024
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпионате Европы-2024 прошел завершающий третий тур в группе С. Сборная Дании противостояла команде Сербии.

Матч завершился ничейным результатом, который помог Дании стать второй в группе, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Матч Дания — Сербия

Дания с первых минут матча захватила мяч под свой контроль и пыталась создавать позиционные атаки. Первый голевой момент у датчан был на 16-й минуте, когда после подачи Мэле с левого фланга Бе неточно пробил головой в падении.

Затем Эриксен и Хейлунд пристреливались дальними ударами, которые Райкович нейтрализовал. Больше моментов в первом тайме не наблюдалось.

Во втором тайме Сербия забила, но арбитр зафиксировал офсайд. В последствии балканцы начали контролировать мяч, но даже таких моментов как у Дании в первом тайме у них не было.

В добавленные к основному времени пяти минутам Дания закрылась в своей штрафной, но кроме удара Милинковича-Савича во вратаря ничего не было.

Ничья позволила Дании остаться на втором месте, а Сербия осталась последней в группе.

Дания — Сербия — 0:0

Дания: Шмейхель, Ба (Дилэйни, 77), Вестергор, Кристенсен, Андерсен, Мэле, Эриксен (Поульсен, 88), Хейбьерг, Юлманд (Кристиансен, 77), Винд (Ольсен, 46), Хейлунд (Дольберг, 59).

Главный тренер: Драган Стойкович.

Сербия: Райкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Мияйлович (Младенович, 73), Гудель (Йович, 46), Лукич (Милинкович-Савич, 87), Илич (Влахович, 67), Самарджич (Тадич, 46), Митрович, Живкович.

Главный тренер: Каспер Юльманн.

Предупреждения: Винд, Юлманд, — Миленкович,  Митрович.

Напомним, Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024.

"Жирона" решила, где будет играть Цыганков в следующем сезоне.

"Реал" продает Лунина — где продолжит карьеру голкипер. 

Забарный заинтересовал один из лучших клубов мира — что известно. 

Два футболиста "Днепра-1" перейдут в амбициозный клуб УПЛ.

Дания
футбол
Сербия
Евро-2024 по футболу

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны