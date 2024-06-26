Данія та Сербія зіграли внічию 0-0: данці йдуть у плей-оф, а серби їдуть додому

Матч Сербії проти Данії. Фото: x.com/EURO2024

На чемпіонаті Європи-2024 пройшов завершальний третій тур у групі С. Збірна Данії протистояла команді Сербії.

Матч завершився нічийним результатом, який допоміг Данії стати другою в групі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Данія — Сербія

Данія з перших хвилин матчу захопила м'яч під свій контроль та намагалася створювати позиційні атаки. Перший гольовий момент у данців був на 16-й хвилині, коли після подачі Меле з лівого флангу Бе неточно пробив головою в падінні.

Потім Еріксен та Хейлунд пристрілювалися дальніми ударами, які Райкович нейтралізував. Більше моментів у першому таймі не спостерігалося.

У другому таймі Сербія забила, але арбітр зафіксував офсайд. Згодом балканці почали контролювати м'яч, але навіть таких моментів, як у Данії, у першому таймі у них не було.

У додані до основного часу п'яти хвилинах Данія закрилася у своєму штрафному майданчику, але крім удару Мілінковіча-Савіча у воротаря нічого не було.

Нічия дозволила Данії залишитися на другому місці, а Сербія залишилася останньою у групі.

Данія — Сербія — 0:0

Данія: Шмейхель, Ба (Ділейні, 77), Вестергор, Крістенсен, Андерсен, Меле, Еріксен (Поульсен, 88), Хейб'єрг, Юлманд (Крістіансен, 77), Вінд (Ольсен, 46), Хейлунд (Дольберг, 59).

Головний тренер: Драган Стойковіч.

Сербія: Райкович, Велькович, Міленкович, Павлович, Міяйлович (Младенович, 73), Гудель (Йович, 46), Лукич (Мілінкович-Савич, 87), Ілич (Влахович, 67), Самарджич (Тадич, 46), Митрович, Живкович.

Головний тренер: Каспер Юльман.

Попередження: Вінд, Юлманд — Міленкович, Митрович.

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