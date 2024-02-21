Динамо при Луческу и Шовковском — эксперт рассказал, изменилась ли команда

Футболисты перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" заканчивает подготовку ко второму кругу чемпионата Украины (УПЛ) в сезоне 2023/2024. Тренерский штаб Александра Шовковского может вернуть "бело-синих" в борьбу за золотые медали.

Спортивный журналист Игорь Цыганык сравнил "Динамо" Александра Шовковского с командой под руководством предыдущего тренера Мирчи Луческу, сообщает Sportanalytic.

По итогам 17 туров в УПЛ "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице. При этом у столичной команды есть три матча в запасе. Уже в воскресенье, 25 февраля, "бело-синие" сыграют в Харькове с местным "Металлистом 1925".

Александр Шовковский объясняет тактику на матч. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Динамо" при Луческу и Шовковском

Журналист Игорь Цыганык не уверен в том, что киевская команда стала значительно более конкурентноспособным коллективом при новом главном тренере Александре Шовковском. Эксперт отметил, что "Динамо" обладает хорошим составом для борьбы за чемпионский титул. Однако журналист не заметил каких-либо изменений по сравнению с командой Мирчи Луческу.

Мирча Луческу общается с журналистами. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Динамо" выиграло четыре официальных матча под руководством Александра Шовковского. В каждом из них "бело-синие" забивали не менее двух голов.

Однако во время подготовки ко второму сезону "Динамо" не впечатляло в товарищеских поединках. Из 11 поединков киевская команда выиграла только три матча при пяти поражениях. Игроки "Динамо" допускали большое количество ошибок в обороне.

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