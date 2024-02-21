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Динамо при Луческу та Шовковському — експерт розповів, чи змінилася команда

21 лютого 2024 13:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо при Луческу та Шовковському — експерт розповів, чи змінилася команда
Футболісти перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Київське "Динамо" закінчує підготовку до другого кола чемпіонату України (УПЛ) у сезоні 2023/2024. Тренерський штаб Олександра Шовковського може повернути "біло-синіх" у боротьбу за золоті медалі.

Спортивний журналіст Ігор Циганик порівняв "Динамо" Олександра Шовковського з командою під керівництвом попереднього тренера Мірчі Луческу, повідомляє Sportanalytic.

За підсумками 17 турів в УПЛ "Динамо" посідає п'яте місце у турнірній таблиці. При цьому столична команда має три матчі в запасі. Вже в неділю, 25 лютого, "біло-сині" зіграють у Харкові з місцевим "Металістом 1925".

Олександр Шовковський
Олександр Шовковський пояснює тактику на матч. Фото: пресслужба "Динамо"

"Динамо" при Луческу та Шовковському

Журналіст Ігор Циганик не впевнений у тому, що київська команда стала значно більш конкурентним колективом за нового головного тренера Олександра Шовковського. Експерт зазначив, що "Динамо" має добрий склад для боротьби за чемпіонський титул. Проте журналіст не помітив жодних змін порівняно з командою Мірчі Луческу.

Мірча Луческу
Мірча Луческу спілкується із журналістами. Фото: пресслужба "Динамо"

"Динамо" виграло чотири офіційні матчі під керівництвом Олександра Шовковського. У кожному з них "біло-сині" забивали не менше двох голів.

Однак під час підготовки до другого сезону "Динамо" не вражало у товариських поєдинках. З 11 поєдинків київська команда виграла лише три матчі за п'яти поразок. Гравці "Динамо" припускалися великої кількості помилок в обороні.

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спорт
футбол
Динамо
Мірча Луческу
тренер
Олександр Шовковський

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