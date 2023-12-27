Довбик в качестве супергероя – кого напоминает испанцам украинский форвард

Довбик и Араухо. Фото: Reuters

Зрелищная игра и результативность форварда Жироны Артема Довбика в этом сезоне продолжают удивлять любителей испанского футбола. Местные журналисты даже сравнили украинца с одним из персонажей вселенной Marvel.

На такое схожесть ссылается издание Vavel, передает Новини.LIVE.

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"Его габариты (1,89 м) делают его похожим на грубого игрока, даже грубого или медленного. Ничто не может быть дальше истины: украинец является одним из нападающих лиги с самой быстрой и ловкостью, которую мы видели в этом сезоне. Довбик - нападающий с большой мобильностью, и помимо своих голевых способностей, он имеет отличные коамбинационные способности, на его счету 6 ассистов и 12 голов", — пишет Даниэль Мартин.

В гонке с Голандом и Кейном

Спортивные таблоиды отмечают, что Артем третий самый лучший бомбардир в лиге, превосходя такие имена, как Гризман, Мората, Левандовски или Родриго. Что касается его шести передач в лиге, то его опережает только Тони Кроос.

Если рассматривать это в контексте европейского уровня, то в Англии он отстал бы только от Голанда и Соланке и в Германии был бы третьим после Кейна и Гирасси.

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