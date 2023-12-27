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Довбик у якості супергероя — кого нагадує іспанцям український форвард

27 грудня 2023 22:23
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Дмитро Богомолов
Журналіст
Довбик у якості супергероя — кого нагадує іспанцям український форвард
Довбик та Араухо. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Видовищна гра та результативність форварда Жирони Артема Довбика в цьому сезоні продовжують дивувати шанувальників іспанського футболу. Місцеві журналісти навіть порівняли українця з одним із персонажів всесвіту Marvel.

На таку схожість посилається видання Vavel, передає Новини.LIVE.

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У всесвіті Marvel Зимовий Солдат Бакі Барнс був одним із найхолодніших і смертоносних людей у світі. Цю холодність і смертоносну здатність перед воротами Довбика й порівняли з персонажем коміксів.

"Його габарити (1,89 м) роблять його схожим на грубого гравця, навіть грубого чи повільного. Ніщо не може бути далі від істини: українець є одним із нападників ліги із найшвидшою та спритністю, яку ми бачили цього сезону. Довбик - нападник з великою мобільністю, і крім своїх гольових здібностей, він має відмінні коамбінаційні здібності, на його рахунку 6 асистів та 12 голів", – пише в Даніель Мартін.

У перегонах із Голандом та Кейном

Спортивні таблоїди відзначають, що Артем третій найкращий бомбардир у лізі, перевершуючи такі імена, як Грізман, Мората, Левандовскі. чи Родріго. Що стосується його 6 передач у лізі, то його випереджає лише Тоні Кроос. 

Якщо розглядати це в контексті європейського рівня, то в Англії він відстав би лише від Голанда та Соланке і в Німеччині був би третім після Кейна та Гірассі.

Нагадаємо, дуже авторитетне джерело підтвердило інтерес "Барселони" до українського футболіста.

"Жирона" найближчим часом може підписати ще одного українця із УПЛ.

"Арсенал" готовий до трансферу Довбика.

"Манчестер Сіті" заплатить за гравця "Жирони" 30 млн євро.

Шанс для Мудрика - у наступному матчі в "Челсі" не зіграють 12 футболістів.

"Жирона" підняла цінник на Циганкова — більше платили лише за Мудрика.

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