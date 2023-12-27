Довбик у якості супергероя — кого нагадує іспанцям український форвард

Довбик та Араухо. Фото: Reuters

Видовищна гра та результативність форварда Жирони Артема Довбика в цьому сезоні продовжують дивувати шанувальників іспанського футболу. Місцеві журналісти навіть порівняли українця з одним із персонажів всесвіту Marvel.

На таку схожість посилається видання Vavel, передає Новини.LIVE.

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BTS: Sebastian Stan as Bucky Barnes in #FalconAndWinterSoldier 1x5. 🖼️ Marvel Studios pic.twitter.com/lAuYuIcQo6 — YAW Channel (@theyawchannel) July 4, 2023

"Його габарити (1,89 м) роблять його схожим на грубого гравця, навіть грубого чи повільного. Ніщо не може бути далі від істини: українець є одним із нападників ліги із найшвидшою та спритністю, яку ми бачили цього сезону. Довбик - нападник з великою мобільністю, і крім своїх гольових здібностей, він має відмінні коамбінаційні здібності, на його рахунку 6 асистів та 12 голів", – пише в Даніель Мартін.

У перегонах із Голандом та Кейном

Спортивні таблоїди відзначають, що Артем третій найкращий бомбардир у лізі, перевершуючи такі імена, як Грізман, Мората, Левандовскі. чи Родріго. Що стосується його 6 передач у лізі, то його випереджає лише Тоні Кроос.

Якщо розглядати це в контексті європейського рівня, то в Англії він відстав би лише від Голанда та Соланке і в Німеччині був би третім після Кейна та Гірассі.

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