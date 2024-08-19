Динамо отказалось от трансфера Эдуардо Герреро из-за конкуренции с Ванатом

Форвард "Зари" Эдуардо Герреро. Фото: "Заря"

Киевское "Динамо" летом хотело усилить команду в нападении. Планировалось подписание лидера "Зари" Эдуардо Герреро.

Об этом сообщил украинский комментатор Виктор Вацко в эфире своего YouTube-канала.

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По словам источника, причина отказа от Герреро кроется не в финансовом вопросе, а в микроклимате команды.

Герреро является сильным нападающим с непростым характером, из-за чего могли возникнуть проблемы, поскольку в стартовом составе выходит только один форвард — у "Динамо" это Владислав Ванат.

Вацко считает, что в случае, когда Герреро проиграет конкуренцию Ванату, который является крупнейшим финансовым активом клуба, перуанец мог бы испортить атмосферу в команде.

"Отказались на каком-то этапе от этой идеи. Знаете почему? Чтобы держать атмосферу внутри команды в порядке. Потому что приходит Герреро, есть Ванат. Кто бы получил в таком случае статус форварда №1? И самое главное, как реагировал бы на это остававшийся бы на скамье запасных?", — сказал Вацко.

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