Динамо відмовилося від трансферу Едуардо Герреро через конкуренцію з Ванатом

Джерело повідомило, чому Динамо відмовилось від трансферу зірки УПЛ
Київське "Динамо" влітку хотіло підсилити команду в нападі. Планувалося підписання лідера "Зорі" Едуардо Герреро.
Про це повідомив український коментатор Віктор Вацко в ефірі свого YouTube-каналу.
Чому Герреро не купили
За словами джерела, причина відмови від Герреро криється не в фінансовому питанні, а в мікрокліматі команди.
Герреро є сильним нападником з непростим характером, через що могли виникнути проблеми, оскільки в стартовому складі виходить лише один форвард — у "Динамо" це Владислав Ванат.
Вацко вважає, що у випадку, коли Герреро програє конкуренцію Ванату, який є найбільшим фінансовим активом клубу, то перуанець міг би зіпсувати атмосферу в команді.
"Відмовилися на якомусь етапі від цієї ідеї. Знаєте чому? Щоб тримати атмосферу всередині команди в порядку. Тому що приходить Герреро, є Ванат. Хто б отримав у такому випадку статус форварда №1? І найголовніше, як реагував би на це той, хто залишався би на лаві запасних?" — сказав Вацко.
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