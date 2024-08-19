Динамо відмовилося від трансферу Едуардо Герреро через конкуренцію з Ванатом

Форвард "Зорі" Едуардо Герреро. Фото: "Зоря"

Київське "Динамо" влітку хотіло підсилити команду в нападі. Планувалося підписання лідера "Зорі" Едуардо Герреро.

Про це повідомив український коментатор Віктор Вацко в ефірі свого YouTube-каналу.

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За словами джерела, причина відмови від Герреро криється не в фінансовому питанні, а в мікрокліматі команди.

Герреро є сильним нападником з непростим характером, через що могли виникнути проблеми, оскільки в стартовому складі виходить лише один форвард — у "Динамо" це Владислав Ванат.

Вацко вважає, що у випадку, коли Герреро програє конкуренцію Ванату, який є найбільшим фінансовим активом клубу, то перуанець міг би зіпсувати атмосферу в команді.

"Відмовилися на якомусь етапі від цієї ідеї. Знаєте чому? Щоб тримати атмосферу всередині команди в порядку. Тому що приходить Герреро, є Ванат. Хто б отримав у такому випадку статус форварда №1? І найголовніше, як реагував би на це той, хто залишався би на лаві запасних?" — сказав Вацко.

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