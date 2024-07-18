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Холанн не хочет играть в Манчестер Сити — назван его новый клуб

18 июля 2024 08:37
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Эрлинг Холанн планирует покинуть Манчестер Сити после окончания контракта
Эрлинг Холанн. Фото: x.com/ManCity/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

"Манчестер Сити" вскоре может остаться без центральных нападающих. Ранее изъявил желание покинуть команду Хулиан Альварес.

Также не хочет оставаться в команде Эрлинг Холанн, сообщил портал Caughtoffside.

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Эрлинг Холанн на тренировке Ман Сити
Эрлинг Холанн на тренировке "Ман Сити". Фото: x.com/ManCity/

Холанн хочет стать частью огромного проекта

По информации источника, норвежский бомбардир хочет покинуть "Манчестер Сити", с которым уже выиграл все главные из возможных трофеев.

На текущий момент 23-летний футболист мечтает перейти в "Реал", где хочет быть центральным нападающим с Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе на флангах нападения.

При этом Эрлинг понимает, что прямой трансфер за 200-300 млн евро будет маловероятным. Поэтому футболист хочет доработать свой контракт с "Ман Сити" и летом 2027 года уйдет свободным агентом и присоединится к "Реалу".

Источник считает, что решение Холанна покинуть "Манчестер Сити" связано с решением главного тренера Хосепа Гвардиолы покинуть команду летом 2025 года.

Холанн в прошедшем сезоне провел за команду 45 матчей, забил 35 голов и отдал шесть ассистов.

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