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Звезда чемпионата мира-2022 попросил Манчестер Сити выставить его на трансфер

13 июля 2024 08:40
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Звезда чемпионата мира-2022 просит Манчестер Сити о трансфере
Хулин Альварес в составе сборной Аргентины. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

"Манчестер Сити" вскоре может потерять своего одного из самых перспективных футболистов. Игрок хочет покинуть команду.

Игрок хочет сменить команду из-за отсутствия места в стартовом составе, сообщила страница El Chiringuito TV.

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По информации источника, аргентинский форвард "Манчестер Сити" Хулиан Альварес по окончании сезона отказался продлевать контракт на улучшенных условиях.

При этом футболист удивил руководство клуба тем, что попросил о трансфере.

Альварес попросил руководство команды выставить за него приемлемый ценник.

Действующий контракт Альвареса с "Манчестер Сити" закончится летом 2028 года. В сезоне 2023/24 гг. форвард в 36 матчах чемпионата Англии забил 11 голов и сделал девять результативных передач. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 90 млн евро.

Отметим, что на текущий момент Альварес находится в расположении сборной Аргентины, в составе которой сыграет в финале Копа Америка против Колумбии.

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