Зірка чемпіонату світу-2022 просить Манчестер Сіті про трансфер

Хулін Альварес у складі збірної Аргентини. Фото: Reuters

"Манчестер Сіті" незабаром може втратити свого одного з найперспективніших футболістів. Гравець хоче покинути команду.

Футболіст планує змінити команду через відсутність місця у стартовому складі, повідомила сторінка El Chiringuito TV.

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"Манчестер Сіті" може втратити форварда

За інформацією джерела, аргентинський форвард "Манчестер Сіті" Хуліан Альварес після закінчення сезону відмовився продовжувати контракт на покращених умовах.

При цьому футболіст здивував керівництво клубу тим, що попросив про трансфер.

Альварес попросив керівництво команди виставити за нього прийнятний цінник.

Контракт Альвареса із "Манчестер Сіті" закінчиться влітку 2028 року. У сезоні 2023/24 рр. форвард у 36 матчах чемпіонату Англії забив 11 голів та зробив дев'ять результативних передач. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 90 млн євро.

‼️ Julián Álvarez ha pedido salir del Manchester City



🇦🇷 El argentino va rebutjar a final de temporada una millora de contracte i un año más de vinculación (termina 2028)



💰 Quiere que el club le ponga un precio de venta lógico.



ℹ️ @marcosbenito9 pic.twitter.com/YbFMfk0JVj - El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 12, 2024

Зазначимо, що наразі Альварес перебуває у розташуванні збірної Аргентини, у складі якої зіграє у фіналі Копа Америка проти Колумбії.

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