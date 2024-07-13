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Зірка чемпіонату світу-2022 попросив Манчестер Сіті виставити його на трансфер

13 липня 2024 08:40
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Зірка чемпіонату світу-2022 просить Манчестер Сіті про трансфер
Хулін Альварес у складі збірної Аргентини. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

"Манчестер Сіті" незабаром може втратити свого одного з найперспективніших футболістів. Гравець хоче покинути команду.

Футболіст планує змінити команду через відсутність місця у стартовому складі, повідомила сторінка El Chiringuito TV.

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За інформацією джерела, аргентинський форвард "Манчестер Сіті" Хуліан Альварес після закінчення сезону відмовився продовжувати контракт на покращених умовах.

При цьому футболіст здивував керівництво клубу тим, що попросив про трансфер.

Альварес попросив керівництво команди виставити за нього прийнятний цінник.

Контракт Альвареса із "Манчестер Сіті" закінчиться влітку 2028 року. У сезоні 2023/24 рр. форвард у 36 матчах чемпіонату Англії забив 11 голів та зробив дев'ять результативних передач. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 90 млн євро.

Зазначимо, що наразі Альварес перебуває у розташуванні збірної Аргентини, у складі якої зіграє у фіналі Копа Америка проти Колумбії.

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