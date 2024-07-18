Ерлінг Голанн планує залишити Манчестер Сіті після закінчення контракту

Ерлінг Голанн. Фото: x.com/ManCity/

"Манчестер Сіті" незабаром може залишитись без центральних нападників. Раніше виявив бажання залишити команду Хуліан Альварес.

Також не хоче залишатися в команді Ерлінг Голанн, повідомив портал Caughtoffside.

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Ерлінг Голанн на тренуванні "Ман Сіті". Фото: x.com/ManCity/

Голанн хоче стати частиною величезного проекту

За інформацією джерела, норвезький бомбардир хоче залишити "Манчестер Сіті", з яким уже виграв усі головні з можливих трофеїв.

На цю мить 23-річний футболіст мріє перейти до "Реала", де хоче бути центральним нападником з Вінісіусом Жуніором та Кіліаном Мбаппе на флангах нападу.

При цьому Ерлінг розуміє, що прямий трансфер за 200-300 млн євро буде малоймовірним. Тому футболіст хоче доопрацювати свій контракт з "Ман Сіті" і влітку 2027 піде вільним агентом і приєднається до "Реала".

Джерело вважає, що рішення Голанна покинути "Манчестер Сіті" пов'язане із наміром головного тренера Хосепа Гвардіоли залишити команду влітку 2025 року.

Голанн минулого сезону провів за команду 45 матчів, забив 35 голів і віддав шість асистів.

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