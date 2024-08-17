Караваев рассказал о том, как Ярмоленко над ним шутит после удачных матчей

Караваев назвал причину выхода на пик формы в начале сезона
Киевское "Динамо" продолжает бороться за выход в групповую стадию Лиги чемпионов. В первых матчах сезона одним из лучших футболистов в составе киевского клуба стал полузащитник сборной Украины Александр Караваев.
Опытный футболист забивает голы, делает результативные передачи и не собирается останавливаться, сообщает УПЛ ТБ.
На старте сезона 2024/2025 Александр Караваев забил уже два гола, сделал результативную передачу и заработал удаление футболиста "Рейнджерс" за фол на себе. Летом 32-летний защитник целый месяц отдохнул с семьей, его не вызвали в сборную Украины на Евро-2024. Караваев считает, что это помогло ему накопить силы и хорошо себя проявить в начале нового сезона.
Шутки Ярмоленко и амбиции Караваева
Опытные игроки "Динамо" постоянно по-доброму смеются друг над другом. Ярмоленко говорит, что если бы "Золотой мяч" давали за игру в августе и сентябре, то Караваев постоянно получал бы эту награду. Александр всегда мощно играет в начале сезона.
Караваев не поехал на Евро-2024, но не завершил карьеру в сборной Украины. На счету Александра 49 поединков за национальную команду, и он мечтает отметить юбилей.
"Чувствую, что еще многое могу дать клубу и сборной. Чувствую себя очень хорошо, тренируюсь и держу себя в форме. Я всегда готов и если буду нужен, то приеду и помогу", — заявил Караваев.
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