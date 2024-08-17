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Караваєв назвав причину виходу на пік форми на початку сезону

17 серпня 2024 16:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Караваєв розповів про те, як Ярмоленко з нього жартує після вдалих матчів
Олександр Караваєв та Андрій Ярмоленко. Фото: пресслужба "Динамо"
Валерій Ковалевич - Редактор

Київське "Динамо" продовжує боротися за вихід до групової стадії Ліги чемпіонів. У перших матчах сезону одним із найкращих футболістів у складі київського клубу став півзахисник збірної України Олександр Караваєв.

Досвідчений футболіст забиває голи, робить результативні передачі та не збирається зупинятися, повідомляє УПЛ ТБ.

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На старті сезону 2024/2025 Олександр Караваєв забив уже два голи, зробив результативну передачу та заробив вилучення футболіста "Рейнджерс" за фол на собі. Влітку 32-річний захисник цілий місяць відпочив із сім'єю, його не викликали до збірної України на Євро-2024. Караваєв вважає, що це допомогло йому накопичити сили й добре проявити себе на початку нового сезону.

Олександр Караваєв
Олександр Караваєв виходить на поле. Фото: пресслужба "Динамо"

Жарти Ярмоленка та амбіції Караваєва

Досвідчені гравці "Динамо" постійно по-доброму сміються один з одного. Ярмоленко каже, що якби "Золотий м'яч" давали за гру у серпні та вересні, то Караваєв постійно отримував би цю нагороду. Олександр завжди потужно грає на початку сезону.

Олександр Караваєв
Караваєв під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Караваєв не поїхав на Євро-2024, але не завершив кар'єру у збірній України. На рахунку Олександра 49 поєдинків за національну команду і він мріє відзначити ювілей.

"Відчуваю, що ще багато можу дати клубу та збірній. Відчуваю себе дуже добре, тренуюся і тримаю себе у формі. Я завжди готовий і якщо буду потрібен, то приїду і допоможу", — заявив Караваєв.

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спорт футбол Динамо Євро-2024 Олександр Караваєв

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