Колос подписал Ариналдо Ррапая – один из лучших игроков европейского чемпионата

Ариналдо Ррапай. Фото: "Колос"

Коваливский "Колос" объявил о своем первом трансфере в межсезонье. Команда пополнилась легионером, который стал для клуба самым дорогим в истории.

О переходе "Колос" сообщил на официальных страницах в сети.

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По информации клуба, новичком стал полузащитник Ариналдо Ррапай из Албании.

Новичку 23 года, он играет справа в полузащите, но может и отыграть центральным нападающим.

Футболист подписал контракт до 30 декабря 2027 года. Выступать он будет под 99-м номером.

Ранее Ррапай три сезона играл в Албании за клуб "Партизани", в составе которого в 2023 году становился лучшим игроком чемпионата страны.

В этом сезоне за "Партизане" Ррапай провел 15 матчей, где забил четыре мяча и сделал три ассиста.

Отметим, что Ариналдо также дважды играл за сборную Албании.

Согласно слухам, трансферная стоимость Ррапая могла бы составить 600 тысяч евро, что должно было стать рекордом для клуба. Однако, согласно информации паблика "Бей-Беги", игрок обошелся в 300 тысяч евро и 20% от последующей перепродажи.

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