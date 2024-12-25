Колос підписав Аріналдо Ррапая — один з кращих гравців європейського чемпіонату

Аріналдо Ррапай. Фото: "Колос"

Ковалівський "Колос" оголосив про свій перший трансфер у міжсезоння. Команда поповнилась легіонером, який став для клубу найдорожчим у їх історії.

Про перехід "Колос" повідомив на офіційних сторінках в мережі.

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За інформацією клубу, новачком став півзахисник Аріналдо Ррапай з Албанії.

Новачку 23 роки, він грає справа в півзахисті, але може й вийти центральним нападником.

Футболіст підписав контракт до 30 грудня 2027 року. Виступатиме він під 99-м номером.

Раніше Ррапай три сезони грав в Албанії за клуб "Партизані", у складі якого в 2023 році ставав кращим гравцем чемпіонату країни.

Цього сезону за "Партизані" Ррапай провів 15 матчів, де забив чотири м’ячі та зробив три асисти.

Зазначимо, що Аріналдо також двічі грав за національну збірну Албанії.

Згідно з чутками, трансферна вартість Ррапая могла б скласти 600 тисяч євро, що мало стати рекордом для клубу. Однак, згідно з інформацією пабліка "Бий-Біжи", гравець обійшовся в 300 тисяч євро та 20% від наступного перепродажу.

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