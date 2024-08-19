Луческу попал в скандал с полицией в Румынии — что известно

Луческу попал в скандал с полицией перед важным матчем в Румынии
Бывший главный тренер украинских "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу спровоцировал скандал вскоре после назначения наставником сборной Румынии. Опытный специалист вступил в спор с полицейским при исполнении задания.
Луческу возмутился попыткой обыскать его личный автомобиль, сообщает Sport.
В воскресенье, 18 августа, состоялось главное дерби в румынском футболе. "Рапид" и "Динамо" сыграли со счетом 1:1, а наставник сборной Румынии Мирча Луческу чуть не опоздал на матч. Тренер воспользовался собственным авторитетом, чтобы как можно быстрее добраться на игру.
Что сделал Луческу
За несколько часов до матча полиция Бухареста инициировала проверку каждого болельщика, который пытался попасть на стадион. Обыскивали не только пешеходов, но и тех, кто пытался попасть на стоянку стадиона на машине.
Мирча Луческу простоял в автомобильном заторе почти час, а когда дошла очередь до проверки его транспорта, начал ругаться с полицейским. Он бурно жестикулировал и кричал на стража порядка. В итоге автомобиль тренера оказался единственной машиной, которая избежала обыска.
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