Луческу попал в скандал с полицией в Румынии — что известно

Мирча Луческу во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший главный тренер украинских "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу спровоцировал скандал вскоре после назначения наставником сборной Румынии. Опытный специалист вступил в спор с полицейским при исполнении задания.

Луческу возмутился попыткой обыскать его личный автомобиль, сообщает Sport.

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В воскресенье, 18 августа, состоялось главное дерби в румынском футболе. "Рапид" и "Динамо" сыграли со счетом 1:1, а наставник сборной Румынии Мирча Луческу чуть не опоздал на матч. Тренер воспользовался собственным авторитетом, чтобы как можно быстрее добраться на игру.

Мирча Луческу наблюдает за ходом матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что сделал Луческу

За несколько часов до матча полиция Бухареста инициировала проверку каждого болельщика, который пытался попасть на стадион. Обыскивали не только пешеходов, но и тех, кто пытался попасть на стоянку стадиона на машине.

Мирча Луческу простоял в автомобильном заторе почти час, а когда дошла очередь до проверки его транспорта, начал ругаться с полицейским. Он бурно жестикулировал и кричал на стража порядка. В итоге автомобиль тренера оказался единственной машиной, которая избежала обыска.

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