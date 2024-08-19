Луческу потрапив у скандал із поліцією в Румунії — що відомо

Мірча Луческу під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній головний тренер українських "Шахтаря" та "Динамо" Мірча Луческу спровокував скандал незабаром після призначення наставником збірної Румунії. Досвідчений фахівець вступив у суперечку з поліцейським під час виконання завдання.

Луческу обурився спробою обшукати його власний автомобіль, повідомляє Sport.

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У неділю, 18 серпня, відбулося головне дербі у румунському футболі. "Рапід" та "Динамо" зіграли з рахунком 1:1, а наставник збірної Румунії Мірча Луческу мало не запізнився на матч. Тренер скористався власним авторитетом, щоб якнайшвидше дістатися на гру.

Мірча Луческу спостерігає за перебігом матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Що зробив Луческу

За декілька годин до матчу поліція Бухареста ініціювала перевірку кожного вболівальника, котрий намагався потрапити на стадіон. Обшукували не лише пішоходів, а й тих, хто намагався потрапити на стоянку стадіону за кермом.

Мірча Луческу простояв у автомобільному заторі майже годину, а коли дійшла черга до перевірки його транспорту, почав лаятися з поліцейським. Він бурхливо жестикулював і кричав на правоохоронців. У результаті автомобіль тренера виявився єдиною машиною, яка уникла обшуку.

Збірна Румунії готується до матчів Ліги Націй із командами Косова та Литви. Поєдинки відбудуться у вересні.

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