Луческу потрапив у скандал із поліцією в Румунії — що відомо

Луческу потрапив у скандал із поліцією перед важливим матчем у Румунії
Колишній головний тренер українських "Шахтаря" та "Динамо" Мірча Луческу спровокував скандал незабаром після призначення наставником збірної Румунії. Досвідчений фахівець вступив у суперечку з поліцейським під час виконання завдання.
Луческу обурився спробою обшукати його власний автомобіль, повідомляє Sport.
У неділю, 18 серпня, відбулося головне дербі у румунському футболі. "Рапід" та "Динамо" зіграли з рахунком 1:1, а наставник збірної Румунії Мірча Луческу мало не запізнився на матч. Тренер скористався власним авторитетом, щоб якнайшвидше дістатися на гру.
Що зробив Луческу
За декілька годин до матчу поліція Бухареста ініціювала перевірку кожного вболівальника, котрий намагався потрапити на стадіон. Обшукували не лише пішоходів, а й тих, хто намагався потрапити на стоянку стадіону за кермом.
Мірча Луческу простояв у автомобільному заторі майже годину, а коли дійшла черга до перевірки його транспорту, почав лаятися з поліцейським. Він бурхливо жестикулював і кричав на правоохоронців. У результаті автомобіль тренера виявився єдиною машиною, яка уникла обшуку.
Збірна Румунії готується до матчів Ліги Націй із командами Косова та Литви. Поєдинки відбудуться у вересні.
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