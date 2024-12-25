Карлос Алькарас посетил базу Реала и встретился с Андреем Луниным

Карлос Алькарас. Фото: instagram.com/carlitosalcarazz

Тренировочную базу мадридского "Реала" посетил третья ракетка мира в мужском разряде испанец Карлос Алькарас. Одним из тех, с кем встретился теннисист, был украинский голкипер Андрей Лунин.

Видео с визитом Алькараса на базу "Реала" опубликовала пресс-служба клуба.

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اللاعبون يغادرون المدينة الرياضية الآن نحو سانتياغو برنابيو.



السقف سيكون مغلق .. كل شيء جاهز لهزيمة اشبيلية. pic.twitter.com/crR9JJ26YB — محمود مجيد (@MMajeedX) December 22, 2024

Алькарас встретился с "Реалом"

Алькарас прибыл на базу "Реала" перед выездом команды на матч против "Севильи" в 18-м туре чемпионата Испании.

Карлос поприветствовал всех игроков клуба и дольше всех пообщался с главным тренером Карло Анчелотти.

Затем теннисист прибыл на стадион и смотрел, как команда победила со счетом 4:2.

Интересно, что на "Сантьяго Бернабеу" Алькарас ехал вместе с легендой "Реала" Роберто Карлосом. После игры теннисист встретился с Килианом Мбаппе и президентом клуба Флорентино Пересом.

Carlos Alcaraz met the Real Madrid team and shared a ride with Roberto Carlos.



"Carlo Ancelotti told me that he had a spot for me if I needed it. I'm a winger, a left winger. I cut inside and curl it in." 😂



pic.twitter.com/guhWqrhMHm — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 24, 2024

Отметим, что у Алькараса в январе стартует новый теннисный сезон. Первым большим стартом станет Открытый чемпионат Австралии.

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