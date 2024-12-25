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Лунин встретился с одним из лучших теннисистов современности

25 декабря 2024 19:48
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Карлос Алькарас посетил базу Реала и встретился с Андреем Луниным
Карлос Алькарас. Фото: instagram.com/carlitosalcarazz
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Тренировочную базу мадридского "Реала" посетил третья ракетка мира в мужском разряде испанец Карлос Алькарас. Одним из тех, с кем встретился теннисист, был украинский голкипер Андрей Лунин.

Видео с визитом Алькараса на базу "Реала" опубликовала пресс-служба клуба.

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Алькарас прибыл на базу "Реала" перед выездом команды на матч против "Севильи" в 18-м туре чемпионата Испании.

Карлос поприветствовал всех игроков клуба и дольше всех пообщался с главным тренером Карло Анчелотти.

Затем теннисист прибыл на стадион и смотрел, как команда победила со счетом 4:2.

Интересно, что на "Сантьяго Бернабеу" Алькарас ехал вместе с легендой "Реала" Роберто Карлосом. После игры теннисист встретился с Килианом Мбаппе и президентом клуба Флорентино Пересом.

Отметим, что у Алькараса в январе стартует новый теннисный сезон. Первым большим стартом станет Открытый чемпионат Австралии.

Напомним, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик заставил Тайсона Фьюри пожертвовать деньги Украине.

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин вскоре может стать футболистом одного из клубов Бундеслиги.

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футбол Реал Мадрид Теннис Андрей Лунин Карлос Алькарас

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