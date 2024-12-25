Карлос Алькарас відвідав базу Реала та зустрівся з Андрієм Луніним

Лунін зустрівся з одним із найкращих тенісистів сучасності
Тренувальну базу мадридського "Реала" відвідав третя ракетка світу у чоловічому розряді іспанець Карлос Алькарас. Одним із тих, з ким зустрівся тенісист, був український голкіпер Андрій Лунін.
Відео з візитом Алькараса на базу "Реала" опублікувала пресслужба клубу.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاجل |— محمود مجيد (@MMajeedX) December 22, 2024
اللاعبون يغادرون المدينة الرياضية الآن نحو سانتياغو برنابيو.
السقف سيكون مغلق .. كل شيء جاهز لهزيمة اشبيلية. pic.twitter.com/crR9JJ26YB
Алькарас зустрівся з "Реалом"
Алькарас прибув на базу "Реала" перед виїздом команди на матч проти "Севільї" у 18 турі чемпіонату Іспанії.
Карлос привітав усіх гравців клубу і найдовше поспілкувався з головним тренером Карло Анчелотті.
Потім тенісист прибув на стадіон та дивився, як команда перемогла з рахунком 4:2.
Цікаво, що на "Сантьяго Бернабеу" Алькарас їхав разом із легендою "Реала" Роберто Карлосом. Після гри тенісист зустрівся з Кіліаном Мбаппе та президентом клубу Флорентіно Пересом.
Carlos Alcaraz met the Real Madrid team і shared a ride with Roberto Carlos.- The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 24, 2024
"Carlo Ancelotti мав на увазі те, що він мав стежку для мене, і я потребував її. Я мав winger, лівий кінчик. 😂
pic.twitter.com/guhWqrhMHm
Зазначимо, що в Алькараса у січні стартує новий тенісний сезон. Першим великим змаганням стане Відкритий чемпіонат Австралії.
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