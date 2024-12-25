Карлос Алькарас відвідав базу Реала та зустрівся з Андрієм Луніним

Карлос Алькарас. Фото: instagram.com/carlitosalcarazz

Тренувальну базу мадридського "Реала" відвідав третя ракетка світу у чоловічому розряді іспанець Карлос Алькарас. Одним із тих, з ким зустрівся тенісист, був український голкіпер Андрій Лунін.

Відео з візитом Алькараса на базу "Реала" опублікувала пресслужба клубу.

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اللاعبون يغادرون المدينة الرياضية الآن نحو سانتياغو برنابيو.



السقف سيكون مغلق .. كل شيء جاهز لهزيمة اشبيلية. pic.twitter.com/crR9JJ26YB — محمود مجيد (@MMajeedX) December 22, 2024

Алькарас зустрівся з "Реалом"

Алькарас прибув на базу "Реала" перед виїздом команди на матч проти "Севільї" у 18 турі чемпіонату Іспанії.

Карлос привітав усіх гравців клубу і найдовше поспілкувався з головним тренером Карло Анчелотті.

Потім тенісист прибув на стадіон та дивився, як команда перемогла з рахунком 4:2.

Цікаво, що на "Сантьяго Бернабеу" Алькарас їхав разом із легендою "Реала" Роберто Карлосом. Після гри тенісист зустрівся з Кіліаном Мбаппе та президентом клубу Флорентіно Пересом.

Carlos Alcaraz met the Real Madrid team і shared a ride with Roberto Carlos.



"Carlo Ancelotti мав на увазі те, що він мав стежку для мене, і я потребував її. Я мав winger, лівий кінчик. 😂



pic.twitter.com/guhWqrhMHm - The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 24, 2024

Зазначимо, що в Алькараса у січні стартує новий тенісний сезон. Першим великим змаганням стане Відкритий чемпіонат Австралії.

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