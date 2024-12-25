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Лунін зустрівся з одним із найкращих тенісистів сучасності

25 грудня 2024 19:48
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Карлос Алькарас відвідав базу Реала та зустрівся з Андрієм Луніним
Карлос Алькарас. Фото: instagram.com/carlitosalcarazz
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Тренувальну базу мадридського "Реала" відвідав третя ракетка світу у чоловічому розряді іспанець Карлос Алькарас. Одним із тих, з ким зустрівся тенісист, був український голкіпер Андрій Лунін.

Відео з візитом Алькараса на базу "Реала" опублікувала пресслужба клубу.

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Алькарас прибув на базу "Реала" перед виїздом команди на матч проти "Севільї" у 18 турі чемпіонату Іспанії.

Карлос привітав усіх гравців клубу і найдовше поспілкувався з головним тренером Карло Анчелотті.

Потім тенісист прибув на стадіон та дивився, як команда перемогла з рахунком 4:2.

Цікаво, що на "Сантьяго Бернабеу" Алькарас їхав разом із легендою "Реала" Роберто Карлосом. Після гри тенісист зустрівся з Кіліаном Мбаппе та президентом клубу Флорентіно Пересом.

Зазначимо, що в Алькараса у січні стартує новий тенісний сезон. Першим великим змаганням стане Відкритий чемпіонат Австралії.

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футбол Реал Мадрид Теніс Андрій Лунін Карлос Алькарас

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