Ярослава Магучих задонатила 1 млн грн на авто ВСУ из призовых

Магучих задонатила Лачену на ВСУ очень значительную сумму — блогер в шоке
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих продолжает тратить на благотворительность заработанные призовые за олимпийскую золотую медаль. На этот раз прыгунья в высоту сделала пожертвование на ВСУ.
Об этом сообщил блогер Игорь Лаченков, ставший одним из авторов сбора.
Магучих задонатила миллион
Благотворительный фонд "Украина.Поможем!" и Лачен собирают 12 млн грн на автомобили для Вооруженных сил.
По словам Лачена, Магучих задонатила на сбор на автомобили 1 млн гривен.
"Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих только что задонатила нам на сбор МИЛЛИОН ГРН из призовых.
Я в шоке, это просто лучший человек и гордость, очень спасибо.
Я реально в шоке и эмоциях, я таких персональных донатов не помню, огромный респект. Наши спортсмены топ", — написал Лаченков.
Отметим, что начиная с 15 августа Магучих задонатила 2,5 млн гривен. Один миллион легкоатлетка выделила на приюты для животных и 500 тысяч гривен на реабилитацию военных.
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