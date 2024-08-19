Ярослава Магучих задонатила 1 млн грн на авто ВСУ из призовых

Ярослава Магучих после победы на Олимпийских играх Фото: Reuters

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих продолжает тратить на благотворительность заработанные призовые за олимпийскую золотую медаль. На этот раз прыгунья в высоту сделала пожертвование на ВСУ.

Об этом сообщил блогер Игорь Лаченков, ставший одним из авторов сбора.

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Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Магучих задонатила миллион

Благотворительный фонд "Украина.Поможем!" и Лачен собирают 12 млн грн на автомобили для Вооруженных сил.

По словам Лачена, Магучих задонатила на сбор на автомобили 1 млн гривен.

"Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих только что задонатила нам на сбор МИЛЛИОН ГРН из призовых.

Я в шоке, это просто лучший человек и гордость, очень спасибо.

Я реально в шоке и эмоциях, я таких персональных донатов не помню, огромный респект. Наши спортсмены топ", — написал Лаченков.

Отметим, что начиная с 15 августа Магучих задонатила 2,5 млн гривен. Один миллион легкоатлетка выделила на приюты для животных и 500 тысяч гривен на реабилитацию военных.

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