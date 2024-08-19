Ярослава Магучіх задонатила 1 млн грн на автівки ЗСУ з призових

Магучіх задонатила Лачену на ЗСУ дуже значну суму — блогер шокований
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх продовжує витрачати на благодійність зароблені призові за олімпійську золоту медаль. Цього разу стрибунка у висоту зробила пожертву на ЗСУ.
Про це повідомив блогер Ігор Лаченков, який став одним із авторів збору.
Магучіх задонатила мільйон
Благодійний фонд "Україна.Допоможемо!" та Лачен збирають 12 млн грн на автомобілі для Збройних сил.
За словами Лачена, Магучіх задонатила на збір на автомобілі 1 млн гривень.
"Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх щойно задонатила нам на збір МІЛЬЙОН ГРН з призових.
Я в шоці, це просто найкраща людина та гордість, дуже дякую.
Я реально в шоці і на емоціях, я таких персональних донатів не памʼятаю, величезний респект. Наші спортсмени топ", — написав Лаченков.
Зазначимо, що починаючи з 15 серпня Магучіх задонатила 2,5 млн гривень. Один мільйон легкоатлетка виділила на притулки для тварин та ще 500 тисяч гривень на реабілітацію військових.
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