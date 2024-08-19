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Магучіх задонатила Лачену на ЗСУ дуже значну суму — блогер шокований

19 серпня 2024 18:01
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Ярослава Магучіх задонатила 1 млн грн на автівки ЗСУ з призових
Ярослава Магучіх після перемоги на Олімпійських іграх. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх продовжує витрачати на благодійність зароблені призові за олімпійську золоту медаль. Цього разу стрибунка у висоту зробила пожертву на ЗСУ.

Про це повідомив блогер Ігор Лаченков, який став одним із авторів збору.

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Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Магучіх задонатила мільйон

Благодійний фонд "Україна.Допоможемо!" та Лачен збирають 12 млн грн на автомобілі для Збройних сил.

За словами Лачена, Магучіх задонатила на збір на автомобілі 1 млн гривень.

"Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх щойно задонатила нам на збір МІЛЬЙОН ГРН з призових.

Я в шоці, це просто найкраща людина та гордість, дуже дякую.

Я реально в шоці і на емоціях, я таких персональних донатів не памʼятаю, величезний респект. Наші спортсмени топ", — написав Лаченков.

Зазначимо, що починаючи з 15 серпня Магучіх задонатила 2,5 млн гривень. Один мільйон легкоатлетка виділила на притулки для тварин та ще 500 тисяч гривень на реабілітацію військових.

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ЗСУ Ярослава Магучіх Ігор Лаченков Легка атлетика

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