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Мюллер из "Баварии" эмоционально обратился к болельщикам из-за Кейна

4 июля 2023 17:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мюллер из "Баварии" эмоционально обратился к болельщикам из-за Кейна
Томас Мюллер во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер попросил болельщиков соблюдать спокойствие относительно покупок клуба в летнее трансферное окно. Футболист заверил, что "рекордмайстер" продолжает искать варианты для усиления состава. 

Томас Мюллер прокомментировал возможный переход в "Баварию" Харри Кейна в интервью Bild

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Капитан сборной Англии Харри Кейн стал главной трансферной целью "Баварии" летом этого года. Однако "Тоттенхэм" отверг уже два предложения мюнхенского клуба. Томас Мюллер во время игры в гольф с Гаретом Бэйлом объяснил, почему трансфер английского форварда может не состояться. 

Торг "Баварии" и "Тоттенхэма"

После ухода Роберта Левандовского мюнхенцы весь прошлый сезон выступали без ударного форварда. Результативность игроков команды снизилась, и это едва не привело к поражению в борьбе за чемпионский титул. 

Томас Мюллер
Томас Мюллер во время игры в гольф. Скриншот YouTube 

Этим летом "Бавария" отчаянно пытается подписать Харри Кейна. "Тоттенхэм" недавно отверг второе предложение мюнхенцев по игроку в размере 85 млн евро. Скорее всего, в Германии уже готовы заплатить за Кейна 100 млн евро, но Мюллер просит не спешить с выводами. 

"Пока не состоялась презентация футболисты, не стоит радоваться или спешить с выводами. "Бавария" еще не подписала Кейна. Он может остаться на год в "Тоттенхэме" или перейти в "Реал". Переговоры — это сложный процесс, который не всегда приносит результат.

Вокруг слишком много разных слухов. Я бы посоветовал болельщикам вдумчиво оценивать информацию и сохранять хладнокровие. Клуб делает все возможное, чтобы стать лучше", — рассказал Томас Мюллер. 

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