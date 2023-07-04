Мюллер із "Баварії" емоційно звернувся до вболівальників через Кейна

Томас Мюллер під час інтерв'ю. Скріншот YouTube

Лідер мюнхенської "Баварії" Томас Мюллер попросив вболівальників дотримуватися спокою щодо покупок клубу в літнє трансферне вікно. Футболіст запевнив, що "рекордмайстер" продовжує шукати варіанти посилення складу.

Томас Мюллер прокоментував можливий перехід до "Баварії" Харрі Кейна в інтерв'ю Bild.

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Капітан збірної Англії Харрі Кейн став головною трансферною метою "Баварії" влітку цього року. Проте "Тоттенгем" відкинув уже дві пропозиції мюнхенського клубу. Томас Мюллер під час гри в гольф із Гаретом Бейлом пояснив, чому трансфер англійського форварда може не відбутися.

Торг "Баварії" та "Тоттенгема"

Після виходу Роберта Левандовського мюнхенці весь минулий сезон виступали без ударного форварда. Результативність гравців команди знизилася, і це мало не призвело до поразки у боротьбі за чемпіонський титул.

Томас Мюллер під час гри у гольф. Скріншот YouTube

Цього літа "Баварія" відчайдушно намагається підписати Харрі Кейна. "Тоттенгем" нещодавно відкинув другу пропозицію мюнхенців щодо гравця у розмірі 85 млн євро. Швидше за все, у Німеччині вже готові заплатити за Кейна 100 млн євро, але Мюллер просить не поспішати з висновками.

"Поки не відбулася презентація футболісти, не варто радіти чи поспішати з висновками. "Баварія" ще не підписала Кейна. Він може залишитися на рік у "Тоттенгемі" або перейти до "Реала". Переговори — це складний процес, який не завжди приносить результат.

Навколо дуже багато різних чуток. Я б порадив вболівальникам вдумливо оцінювати інформацію та зберігати спокій. Клуб робить все можливе, щоб стати краще", — розповів Томас Мюллер.

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