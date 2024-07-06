Нидерланды — Турция — известны стартовые составы на матч

Дони Мален и Хави Симонс празднуют победу. Фото: Reuters/Michaela Stache

В последнем четвертьфинале чемпионата Европы по футболу встретятся сборные Нидерландов и Турции. "Оранье" считаются фаворитом этого поединка.

Тренеры Рональд Куман и Винченцо Монтелла представили стартовые составы команд, сообщает официальный сайт УЕФА.

Читайте также:

В рамках 1/8 континентального первенства команда Нидерландов разгромила Румынию (3:0). Сборная Турции взяла верх над Австрией (2:1).

Арда Гюлер радуется выходу в четвертьфинал Евро-2024. Фото: Reuters/Heiko Becker

Стартовые составы

Нидерланды: Вербрюгген — Аке, Ван Дейк (капитан), Де Врей, Думфрис — Рейндерс, Симонс, Схаутен — Гакпо, Депай, Бергвейн.

Тренер: Рональд Куман.

Турция: Мерт Гюнок — Мюльдюр, Айхан, Акайджин, Бардакчи, Кадиоглу — Бариш Йилмаз, Озкан, Чалханоглу (капитан), Кенан Йилмаз — Гюлер.

Тренер: Винченцо Монтелла.

Напомним, Судаков готовится к громкому трансферу в известный клуб — детали.

Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира.

Яремчук перейдет в клуб одного из самых популярных чемпионатов Европы.

Зинченко покидает "Арсенал" — защитник имеет два варианта продолжения карьеры.

"Полесье" подпишет известного игрока "Динамо" — о ком речь.