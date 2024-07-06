Нидерланды — Турция — известны стартовые составы на матч

Нидерланды-Турция — стартовые составы на матч
В последнем четвертьфинале чемпионата Европы по футболу встретятся сборные Нидерландов и Турции. "Оранье" считаются фаворитом этого поединка.
Тренеры Рональд Куман и Винченцо Монтелла представили стартовые составы команд, сообщает официальный сайт УЕФА.
В рамках 1/8 континентального первенства команда Нидерландов разгромила Румынию (3:0). Сборная Турции взяла верх над Австрией (2:1).
Стартовые составы
Нидерланды: Вербрюгген — Аке, Ван Дейк (капитан), Де Врей, Думфрис — Рейндерс, Симонс, Схаутен — Гакпо, Депай, Бергвейн.
Тренер: Рональд Куман.
Турция: Мерт Гюнок — Мюльдюр, Айхан, Акайджин, Бардакчи, Кадиоглу — Бариш Йилмаз, Озкан, Чалханоглу (капитан), Кенан Йилмаз — Гюлер.
Тренер: Винченцо Монтелла.
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