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Нидерланды-Турция — стартовые составы на матч

6 июля 2024 21:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Нидерланды — Турция — известны стартовые составы на матч
Дони Мален и Хави Симонс празднуют победу. Фото: Reuters/Michaela Stache
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В последнем четвертьфинале чемпионата Европы по футболу встретятся сборные Нидерландов и Турции. "Оранье" считаются фаворитом этого поединка. 

Тренеры Рональд Куман и Винченцо Монтелла представили стартовые составы команд, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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В рамках 1/8 континентального первенства команда Нидерландов разгромила Румынию (3:0). Сборная Турции взяла верх над Австрией (2:1). 

Арда Гюлер на Евро-2024
Арда Гюлер радуется выходу в четвертьфинал Евро-2024. Фото: Reuters/Heiko Becker

Стартовые составы 

Нидерланды: Вербрюгген — Аке, Ван Дейк (капитан), Де Врей, Думфрис — Рейндерс, Симонс, Схаутен — Гакпо, Депай, Бергвейн. 

Тренер: Рональд Куман. 

Турция: Мерт Гюнок — Мюльдюр, Айхан, Акайджин, Бардакчи, Кадиоглу — Бариш Йилмаз, Озкан, Чалханоглу (капитан), Кенан Йилмаз — Гюлер. 

Тренер: Винченцо Монтелла. 

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спорт футбол Нидерланды Евро-2024 Сборная Турции по футболу

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