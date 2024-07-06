Нідерланди — Туреччина — відомі стартові склади на матч

Нідерланди-Туреччина — стартові склади на матч
В останньому чвертьфіналі чемпіонату Європи з футболу зустрінуться збірні Нідерландів та Туреччини. "Ораньє" вважаються фаворитом цього поєдинку.
Тренери Рональд Куман та Вінченцо Монтелла представили стартові склади команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
У рамках 1/8 континентальної першості команда Нідерландів розгромила Румунію (3:0). Збірна Туреччини взяла гору над Австрією (2:1).
Стартові склади
Нідерланди: Вербрюгген — Аке, Ван Дейк (капітан), Де Врей, Думфріс — Рейндерс, Сімонс, Схаутен — Гакпо, Депай, Бергвейн.
Тренер: Рональд Куман.
Туреччина: Мерт Гюнок — Мюльдюр, Айхан, Акайджін, Бардакчі, Кадіоглу — Баріш Йілмаз, Озкан, Чалханоглу (капітан), Кенан Йілмаз — Ґюлер.
Тренер: Вінченцо Монтелла.
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