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Нідерланди-Туреччина — стартові склади на матч

6 липня 2024 21:03
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Нідерланди — Туреччина — відомі стартові склади на матч
Доні Мален та Хаві Сімонс святкують перемогу. Фото: Reuters/Michaela Stache
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

В останньому чвертьфіналі чемпіонату Європи з футболу зустрінуться збірні Нідерландів та Туреччини. "Ораньє" вважаються фаворитом цього поєдинку.

Тренери Рональд Куман та Вінченцо Монтелла представили стартові склади команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Арда Гюлер на Євро-2024
Арда Гюлер радіє виходу до чвертьфіналу Євро-2024. Фото: Reuters/Heiko Becker

Стартові склади

Нідерланди: Вербрюгген — Аке, Ван Дейк (капітан), Де Врей, Думфріс — Рейндерс, Сімонс, Схаутен — Гакпо, Депай, Бергвейн.

Тренер: Рональд Куман.

Туреччина: Мерт Гюнок — Мюльдюр, Айхан, Акайджін, Бардакчі, Кадіоглу — Баріш Йілмаз, Озкан, Чалханоглу (капітан), Кенан Йілмаз — Ґюлер.

Тренер: Вінченцо Монтелла.

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спорт футбол Нідерланди Євро-2024 Збірна Туреччини з футболу

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