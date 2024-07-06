Нідерланди — Туреччина — відомі стартові склади на матч

Доні Мален та Хаві Сімонс святкують перемогу. Фото: Reuters/Michaela Stache

В останньому чвертьфіналі чемпіонату Європи з футболу зустрінуться збірні Нідерландів та Туреччини. "Ораньє" вважаються фаворитом цього поєдинку.

Тренери Рональд Куман та Вінченцо Монтелла представили стартові склади команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Читайте також:

У рамках 1/8 континентальної першості команда Нідерландів розгромила Румунію (3:0). Збірна Туреччини взяла гору над Австрією (2:1).

Арда Гюлер радіє виходу до чвертьфіналу Євро-2024. Фото: Reuters/Heiko Becker

Стартові склади

Нідерланди: Вербрюгген — Аке, Ван Дейк (капітан), Де Врей, Думфріс — Рейндерс, Сімонс, Схаутен — Гакпо, Депай, Бергвейн.

Тренер: Рональд Куман.

Туреччина: Мерт Гюнок — Мюльдюр, Айхан, Акайджін, Бардакчі, Кадіоглу — Баріш Йілмаз, Озкан, Чалханоглу (капітан), Кенан Йілмаз — Ґюлер.

Тренер: Вінченцо Монтелла.

Нагадаємо, Судаков готується до гучного трансферу до відомого клубу — деталі.

Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу.

Яремчук перейде до клубу одного з найпопулярніших чемпіонатів Європи.

Зінченко залишає "Арсенал" — захисник має два варіанти продовження кар'єри.

"Полісся" підпише відомого гравця "Динамо" — про кого йдеться.

"Манчестер Сіті" незабаром розпочне переговори щодо голкіпера збірної України.