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Почеттино и Де Дзерби после матча говорили о Мудрике: что они сказали

23 июля 2023 10:35
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Агабекян Карен
редактор
Почеттино и Де Дзерби после матча говорили о Мудрике: что они сказали
Мудрик празднует забитый мяч. Фото: twitter.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В США в рамках американского турне "Челси" провел матч против "Брайтона". "Синим" удалось победить, а один из голов забил Михаил Мудрик.

После матча главные тренеры команд Маурисио Почеттино и Роберто Де Дзерби высказались об игре украинца.

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Отметим, что с Де Дзерби Мудрик работал в донецком "Шахтере" и именно итальянец поверил в него и сделал его основным игроком. Специалист тогда посадил на лавку Манора Соломона, который был одним из лидеров команды.

 

 

Оба отметили талант украинца

Почеттино в комментарии отметил важность забитого мяча для Мудрика и еще двух новичков, забивших "Брайтону".

"Для Джексона и Мудрика важно забивать. То же самое и для Нкунку. Теперь мы постараемся стать лучше. Думаю, сегодня у нас было чуть больше возможностей сохранять спокойствие и забивать голы", — сказал Почеттино.

Относительно Мудрика Маурисио отметил, что украинцу нужно сделать так, чтобы он чувствовал себя важным. Это расходится с подходом Грэма Поттера, при котором Михаилу не нашлось места в раздевалке команды, из-за чего он переодевался в коридоре.

"Мудрик — невероятный, молодой талант. Нам нужно, чтобы он чувствовал себя важным. Для нас это большое испытание, поскольку мы должны сделать так, чтобы он чувствовал себя комфортно и показал свой удивительный талант", — отметил Почеттино.

Де Дзерби после матча отметил большой потенциал украинского футболиста.

"Я очень рад за Мудрика. У него большой потенциал. Это отличный игрок и я счастлив, когда мои бывшие футболисты хорошо играют и достигают чего-то особенного в новой команде", — сказал Де Дзерби.

Отметим, что в матче против "Брайтона" Мудрик отличился голом на 65-й минуте.

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