Почеттино и Де Дзерби после матча говорили о Мудрике: что они сказали

Мудрик празднует забитый мяч. Фото: twitter.com

В США в рамках американского турне "Челси" провел матч против "Брайтона". "Синим" удалось победить, а один из голов забил Михаил Мудрик.

После матча главные тренеры команд Маурисио Почеттино и Роберто Де Дзерби высказались об игре украинца.

Отметим, что с Де Дзерби Мудрик работал в донецком "Шахтере" и именно итальянец поверил в него и сделал его основным игроком. Специалист тогда посадил на лавку Манора Соломона, который был одним из лидеров команды.

Mykhailo Mudryk scores his first @ChelseaFC goal in style #PLSummerSeries pic.twitter.com/gDrTWWlVPm