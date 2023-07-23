Почеттино и Де Дзерби после матча говорили о Мудрике: что они сказали
В США в рамках американского турне "Челси" провел матч против "Брайтона". "Синим" удалось победить, а один из голов забил Михаил Мудрик.
После матча главные тренеры команд Маурисио Почеттино и Роберто Де Дзерби высказались об игре украинца.
Отметим, что с Де Дзерби Мудрик работал в донецком "Шахтере" и именно итальянец поверил в него и сделал его основным игроком. Специалист тогда посадил на лавку Манора Соломона, который был одним из лидеров команды.
Mykhailo Mudryk scores his first @ChelseaFC goal in style #PLSummerSeries pic.twitter.com/gDrTWWlVPm— Premier League (@premierleague) July 23, 2023
Оба отметили талант украинца
Почеттино в комментарии отметил важность забитого мяча для Мудрика и еще двух новичков, забивших "Брайтону".
"Для Джексона и Мудрика важно забивать. То же самое и для Нкунку. Теперь мы постараемся стать лучше. Думаю, сегодня у нас было чуть больше возможностей сохранять спокойствие и забивать голы", — сказал Почеттино.
Относительно Мудрика Маурисио отметил, что украинцу нужно сделать так, чтобы он чувствовал себя важным. Это расходится с подходом Грэма Поттера, при котором Михаилу не нашлось места в раздевалке команды, из-за чего он переодевался в коридоре.
"Мудрик — невероятный, молодой талант. Нам нужно, чтобы он чувствовал себя важным. Для нас это большое испытание, поскольку мы должны сделать так, чтобы он чувствовал себя комфортно и показал свой удивительный талант", — отметил Почеттино.
Де Дзерби после матча отметил большой потенциал украинского футболиста.
"Я очень рад за Мудрика. У него большой потенциал. Это отличный игрок и я счастлив, когда мои бывшие футболисты хорошо играют и достигают чего-то особенного в новой команде", — сказал Де Дзерби.
Отметим, что в матче против "Брайтона" Мудрик отличился голом на 65-й минуте.
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