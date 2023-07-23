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Почеттіно та Де Дзербі після матчу говорили про Мудрика: що вони сказали

23 липня 2023 10:35
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Агабекян Карен
редактор
Почеттіно та Де Дзербі після матчу говорили про Мудрика: що вони сказали
Мудрик святкує забитий м'яч. Фото: twitter.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У США в рамках американського турне "Челсі" провів матч проти "Брайтону". "Синім" вдалося перемогти, а один із голів забив Михайло Мудрик.

Після матчу головні тренери команд Маурісіо Почеттіно та Роберто Де Дзербі висловилися про гру українця.

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Зазначимо, що з Де Дзербі Мудрик працював у донецькому "Шахтарі" і саме італієць повірив у нього та зробив його основним гравцем. Фахівець тоді посадив на лавку Манора Соломона, який був одним із лідерів команди.

 

 

Обидва відзначили талант українця

Почеттіно у коментарі наголосив на важливості забитого м'яча для Мудрика та ще двох новачків, які забили "Брайтону".

"Для Джексона і Мудрика важливо забивати. Те саме і для Нкунку. Тепер ми постараємося стати кращими. Думаю, сьогодні у нас було трохи більше можливостей зберігати спокій і забивати голи", — сказав Почеттіно.

Щодо Мудрика Маурісіо зазначив, що українцю треба зробити так, щоб він відчував себе важливим. Це розходиться з підходом Грема Поттера, за якого Михайлу не знайшлося місця в роздягальні команди, через що він перевдягався у коридорі.

"Мудрик — неймовірний, молодий талант. Нам потрібно, щоб він відчував себе важливим. Для нас це велике випробування, оскільки ми маємо зробити так, щоб він почував себе комфортно і показав свій дивовижний талант", — зазначив Почеттіно.

Де Дзербі після матчу відзначив великий потенціал українського футболіста.

"Я дуже радий за Мудрика. Він має великий потенціал. Це відмінний гравець і я щасливий, коли мої колишні футболісти добре грають і досягають чогось особливого в новій команді", — сказав Де Дзербі.

Зазначимо, що у матчі проти "Брайтона" Мудрик відзначився голом на 65-й хвилині.

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