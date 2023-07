Почеттіно та Де Дзербі після матчу говорили про Мудрика: що вони сказали

Мудрик святкує забитий м'яч. Фото: twitter.com

У США в рамках американського турне "Челсі" провів матч проти "Брайтону". "Синім" вдалося перемогти, а один із голів забив Михайло Мудрик.

Після матчу головні тренери команд Маурісіо Почеттіно та Роберто Де Дзербі висловилися про гру українця.

Зазначимо, що з Де Дзербі Мудрик працював у донецькому "Шахтарі" і саме італієць повірив у нього та зробив його основним гравцем. Фахівець тоді посадив на лавку Манора Соломона, який був одним із лідерів команди.

Mykhailo Mudryk scores his first @ChelseaFC goal in style #PLSummerSeries pic.twitter.com/gDrTWWlVPm