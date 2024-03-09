Умер Мигаль — как известный украинец остановил гопаком матч СССР и был спасен сыном Бандеры

Данило Мигаль. Фото: Николай Сворник

Ушел из жизни известный канадский украинец Даниил Мигаль. Он известен тем, что в 1976 году во время полуфинального футбольного матча Олимпийских игр между сборными СССР и ГДР выбежал на поле в вышиванку с флагом Украины и станцевал гопак.

Об этом написал в Фейсбуке журналист Любомир Кузьмяк, передает Новини.LIVE.

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"Только вчера просматривал исторический стрикерский забег Даниила Мигаля на поле во время полуфинального матча Монреальской Олимпиады-1976 между сборными СССР и ГДР. А сегодня узнал о том, что великий украинец ушел в мир иной", — написал Кузьмяк.

Мигаль работал журналистом

Данило Мигаль родился 28 декабря 1955 года в Канаде в семье украинских эмигрантов.

Мужчина работал журналистом на радио и газете в Тандер-Бэй, а также на телевидении Онтарио. Он был членом канадского Пласта, "Просвіти", Союза украинской молодежи (СУМ).

1976 в Монреале на летних Олимпийских играх во время матча между сборными СССР и ГДР он подарил незабываемый перформанс. Команду Советского Союза в основном составляли украинцы, игроки киевского "Динамо". Даниил Мигаль в вышитой рубашке выбежал на поле с флагом Украины и словами "Свободу Украине" и станцевал гопак.

Своим поступком Мигаль хотел "драматизировать судьбу украинского народа" и поддержать украинских футболистов, которых в старте вышло 9 человек, в том числе Блохин, Буряк и Решко.

Публика тогда начала аплодировать, а игру остановили. Полиция задержала Мигаля, но через час отпустила, когда в участок пришел сын Степана Бандеры Андрей. В 2022 году Мигаль передал флаг, с которым выбежал тогда на поле, Украине как символ неповиновения.

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